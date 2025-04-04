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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》擺脫春季頭皮乾癢困擾 6招養出健康強韌秀髮

2025/04/04 19:11

春天氣溫回暖，但濕氣也跟著增強，不少人會出現頭皮油膩、乾癢、頭皮屑增加的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

春天氣溫回暖，但濕氣也跟著增強，不少人會出現頭皮油膩、乾癢、頭皮屑增加的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天氣溫回暖，但濕氣也跟著增強，很多人會開始出現頭皮油膩、乾癢、頭皮屑增加的問題，甚至有人還會因為過敏體質 ，導致頭皮紅腫、發炎、掉髮。台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，中醫「內調外養」頭皮6方法，包括：養肝排濕、清熱降火、放鬆身心、中藥洗髮、頭皮按摩，以及減少頭皮刺激，幫你養出健康強韌的秀髮。

艾莉絲在臉書「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，春天容易出現頭皮問題，這是因為春天是對應「肝」的季節，肝氣旺盛但容易鬱滯，影響氣血運行，就會導致頭皮出油、乾燥、掉髮等問題。

中醫認為，春天肝氣旺盛但容易鬱滯，影響氣血運行，就會導致頭皮乾燥、掉髮等問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取shutterstock）

中醫認為，春天肝氣旺盛但容易鬱滯，影響氣血運行，就會導致頭皮乾燥、掉髮等問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取shutterstock）

她並指出，春天頭皮出狀況的原因包括：肝火過旺影響頭皮健康、頭皮油脂分泌失衡，導致出油或乾燥。另外春季濕氣重，影響毛囊，也讓頭皮容易悶住，導致毛孔堵塞、發炎。還有很多人都會有換季過敏的問題，這也會刺激頭皮，進而造成紅癢、頭皮屑增多的狀況。

中醫「內調」頭皮 枸杞、菊花茶入列

●養肝排濕，調理頭皮油脂

春天肝氣較旺，若肝氣鬱滯，會影響氣血循環，導致頭皮油膩或乾燥發癢。

艾莉絲推薦可以吃枸杞，能補肝養血，減少頭皮乾燥；另外像是黑芝麻，可以補腎養髮，讓頭皮更健康；還有薏仁有清熱排濕的功效，能減少頭皮油膩感。

枸杞能補肝養血，減少頭皮乾燥。（資料照）

枸杞能補肝養血，減少頭皮乾燥。（資料照）

●清熱降火，減少頭皮紅癢與發炎

有些人春天容易頭皮長紅疹、發炎、頭皮屑增多，這可能是肝火過旺所導致。

艾莉絲推薦菊花決明子茶，可以清肝明目，減少油脂分泌；還有薄荷甘草茶，可以降火抗發炎，舒緩頭皮不適。

菊花決明子茶，可以清肝明目，減少油脂分泌。（圖擷取自photoAC）

菊花決明子茶，可以清肝明目，減少油脂分泌。（圖擷取自photoAC）

●放鬆身心，避免壓力導致掉髮

中醫認為「肝主情志」，也就是說，壓力大會影響肝氣疏通，進而影響頭皮健康，導致掉髮、頭皮敏感。上班消耗精神，壓力大，需學習放鬆的方法。

艾莉絲推薦每天按壓太衝穴，位子在腳背上，有助於疏肝理氣；泡腳也是不錯的選項，可以用艾草、生薑泡腳，幫助氣血循環，讓頭皮更健康。

按摩太衝穴有助於疏肝理氣。（資料照）

按摩太衝穴有助於疏肝理氣。（資料照）

中醫「外養」頭皮 中藥洗髮、頭皮按摩助攻

●中藥洗髮水，減少頭皮刺激

使用溫和的中藥成分洗頭，能夠平衡油脂、舒緩敏感頭皮，減少紅癢、頭皮屑。

艾莉絲指出，桑葉10g、何首烏10g和甘草5g，加水500ml煮10分鐘，冷卻後用來沖洗頭皮，可減少出油與發癢。

●頭皮按摩，促進血液循環

按摩頭皮能促進氣血運行，減少頭皮緊繃與掉髮問題；艾莉絲推薦按摩頭頂正中央的百會穴，幫助調理氣血。

按摩頭頂正中央的百會穴，幫助調理氣血。（資料照）

按摩頭頂正中央的百會穴，幫助調理氣血。（資料照）

●減少頭皮刺激，避免化學傷害

春天頭皮較敏感，應避免使用含有SLS 和 SLES 成分的洗髮精。SLE、SLES是界面活性劑，常見於洗髮精、沐浴乳，但可能導致過敏、皮膚乾燥、損害屏障，增加敏感風險。艾莉絲建議，選擇無硫酸鹽產品，減少刺激。

艾莉絲提醒，任何中藥無論是內服還是外用，都一定要諮詢過醫師才能用，免得反而傷害身體，得不償失！

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