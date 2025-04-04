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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》多變營養「馬鈴薯」！ 可製義式蝦塔、金沙蝦餅

2025/04/04 18:21

孫語霙分享，超脆薯佐金沙蝦餅，將美國馬鈴薯切條後包覆魚漿油炸，再與壓碎的鹹蛋黃、蒜末、蔥花、辣椒一起拌炒。（圖擷取自孫語霙臉書）

孫語霙分享，超脆薯佐金沙蝦餅，將美國馬鈴薯切條後包覆魚漿油炸，再與壓碎的鹹蛋黃、蒜末、蔥花、辣椒一起拌炒。（圖擷取自孫語霙臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你正在尋找既營養美味、適合全家、又能快速上桌的料理食材嗎？營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」推薦經典原型食物：美國馬鈴薯，不僅營養豐富、多變好吃，更能滿足不同族群的健康飲食需求；還能製成義式香草燴蝦塔、超脆薯佐金沙蝦餅等料理。

孫語霙指出，一顆中型帶皮美國馬鈴薯（約148公克）僅含110大卡熱量，卻富含膳食纖維、維生素C與鉀，是熱量控制族、運動族群與親子家庭的理想選擇。馬鈴薯種類多元、口感變化多，即使常吃也不容易膩；她也依據不同族群分享馬鈴薯的多元吃法，以及2道兼具營養與創意的美國馬鈴薯料理：

●控制體重者：可選擇蒸或烤熟後直接食用，作為正餐主食簡單又快速。

●運動前補能：馬鈴薯能幫助耐力維持。

●幼兒與銀髮族：可將馬鈴薯蒸熟壓泥，混合鮮奶與蔬菜，製成柔軟均衡的一餐。

●嘴饞族：可將馬鈴薯切條，淋上少許橄欖油氣炸，製成低卡脆薯。

●料理愛好者：更可將其入菜做成沙拉、濃湯、煎餅或熱炒，創造多變料理風貌。

孫語霙推薦，義式香草燴蝦塔，先將美國馬鈴薯蒸熟壓泥，與爆香的蒜頭、紅蔥頭一同拌炒蝦仁、毛豆及麵包粉。（圖擷取自孫語霙臉書）

孫語霙推薦，義式香草燴蝦塔，先將美國馬鈴薯蒸熟壓泥，與爆香的蒜頭、紅蔥頭一同拌炒蝦仁、毛豆及麵包粉。（圖擷取自孫語霙臉書）

美國馬鈴薯2新穎料理

●義式香草燴蝦塔

先將美國馬鈴薯蒸熟壓泥，與爆香的蒜頭、紅蔥頭一同拌炒蝦仁、毛豆及麵包粉。綿密的薯泥配上酥脆口感，融合醣類與優質蛋白質，是一道層次豐富、營養均衡的料理。

●超脆薯佐金沙蝦餅

將美國馬鈴薯切條後包覆魚漿油炸，再與壓碎的鹹蛋黃、蒜末、蔥花、辣椒一起拌炒。這道料理不僅鹹香夠味，其中大蒜與青蔥含有植化素，搭配馬鈴薯的維生素C，有助於提升保護力。

孫語霙表示，馬鈴薯是她廚房中不可或缺的好朋友，不僅營養，更富有料理樂趣。「下次在超市看到美國馬鈴薯時，不妨帶幾顆回家，發揮創意，做出屬於你的特色佳餚吧！」

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