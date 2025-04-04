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健康 > 心理精神

7旬翁開車常腦霧 檢查驚罹輕度失智

2025/04/04 10:54

高齡75歲的邱男開車出行時，時常腦中一片空白，甚至發生過紅燈來不及剎車、搞錯油門與剎車等情形。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

高齡75歲的邱男開車出行時，時常腦中一片空白，甚至發生過紅燈來不及剎車、搞錯油門與剎車等情形。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有位75歲邱先生近來開車時常腦中一片空白，不是錯過路口，就是遇到紅燈來不及剎車、搞錯油門與剎車，因而發生多次車禍、連收罰單，在家也常在找東西，或是手機發呆，脾氣也變得暴躁，好似變了一個人，經到醫院檢查、評估，確認罹患輕度失智症。

高雄市立凱旋醫院高年精神科主任塏達指出，失智症是一種疾病，而不是僅有老化而已，症狀除了記憶力衰退之外，還有認知功能的影響，包含有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時也可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力。

根據衛生福利部於2024年3月21日公布最新台灣社區失智症流行病學調查，100位65歲長者中約有8位可能罹患失智症，另2023年死因統計年報，因機動車交通事故死亡的案件中，將近3成發生在65歲以上長者，當中不乏因失智者駕駛所造成的意外，包含操作失當、衝撞民眾、誤闖國道、迷路、誤踩油門等事件。

任塏達表示，失智症患者在初期可能仍安全駕駛，但隨著病情變化，可能出現諸多風險，像是「記憶力衰退」忘記目的地、迷路，甚至忘記自己正在駕駛；「判斷能力下降」難以理解交通標誌、無法做出適當決策，如錯誤進入對向車道；「專注力下降」容易分心、無法應對突發狀況；「反應變慢」剎車或避讓的時間延遲，提高發生事故的可能性；「視覺與空間感變差」難以判斷車距，可能誤判紅綠燈或撞上障礙物；「情緒變化」可能變得容易焦慮或激動，影響駕駛行為。

邱先生經過治療後，恍神呆滯之情形已緩解，時常找東西與暴躁脾氣也隨著改善，與家人相處恢復到之前和樂的狀態，任塏達提醒，我國交通部規範年滿75歲之高齡駕駛人應執行體檢與認知功能檢測，審查週期為每3年換照1次，邱先生經認知功能檢測後通過評估，在穩定接受治療下，始可再駕車上路。

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