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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春季嘗甜嫩枇杷！ 農糧署解鎖3創意料理

2025/04/07 07:31

農糧署推薦，2-4月國產的枇杷甜嫩多汁、入口即化，絕對是不可錯過的當令水果。（資料照）

農糧署推薦，2-4月國產的枇杷甜嫩多汁、入口即化，絕對是不可錯過的當令水果。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春季正是品嚐甜美多汁的枇杷好時機！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，2-4月國產枇杷盛產，主要產地包括台中、南投與台東。此時的枇杷甜嫩多汁、入口即化，絕對是不可錯過的當令水果；還可製成枇杷沙拉、枇杷蝦鬆、枇杷銀耳羹等創新料理，品嘗新風味。

剝皮撇步優雅不沾手

農糧署教大家簡單實用的剝皮訣竅：先以湯匙輕刮枇杷表面，使表皮顏色變深且摸起來較軟，再從果蒂處以手指抓起，從底部開始剝皮，即可優雅享用，避免沾手。

保存注意冰箱是禁地

購買後建議放置於陰涼通風處常溫保存，最佳賞味期為3至5天。特別提醒民眾，枇杷不適合放入冰箱，因低溫及高濕環境容易導致果實發黑腐壞。此外，枇杷也怕悶與潮濕，不建議存放在紙箱或密閉空間中。

農糧署說，挑選優質枇杷時，可留意果形是否為短橢圓形、色澤呈黃橙色、表皮絨毛完整。（資料照）

農糧署說，挑選優質枇杷時，可留意果形是否為短橢圓形、色澤呈黃橙色、表皮絨毛完整。（資料照）

選購枇杷看4處重點

挑選優質枇杷時，可留意果形是否為短橢圓形、色澤呈黃橙色、表皮絨毛完整，並避開果實鬆軟膨脹、有病蟲害或機械傷疤痕的果實。

創意料理解鎖新風味

除了直接食用，農糧署也推薦幾道枇杷創意料理，包括「枇杷沙拉」將枇杷丁與生菜水果搭配優格食用；「枇杷蝦鬆」將枇杷丁與炒熟的蔬菜、蝦仁拌炒，搭配生菜享用；以及「枇杷銀耳羹」將枇杷與白木耳、紅棗一同燉煮，風味獨特；當季枇杷正甜，無論生食或入菜，都是春季味蕾的一大享受。

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