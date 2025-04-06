限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》迷你砂糖橘「1份」知多少 營養師解答
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕國健署建議「天天五蔬果」，指每天至少要吃3份蔬菜與2份水果，水果1份相當於1個拳頭大小，但小巧可愛的「砂糖橘」幾顆算1份呢？營養師陳冠蓉指出，2顆砂糖橘相當於1份水果，千萬別因為它外型迷你就拿來解嘴饞，一顆接著一顆的吃下肚。
陳冠蓉在臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享，1顆砂糖橘大約55-60公克，而每一份水果含60大卡，15克的碳水化合物，因此想減肥的朋友們與糖友們，不要對砂糖橘大意，隨便吃個10顆，熱量就快300大卡。
請繼續往下閱讀...
砂糖橘營養
●維生素C：對增強免疫系統、抗氧化，維持皮膚健康有益。
●膳食纖維：富含水溶性膳食纖維，能促進消化、維持腸道健康。
●鉀：能幫助調節體內的水分平衡，維持正常的心臟和肌肉功能。
●葉酸：對於孕婦及胎兒發育很有幫助，砂糖橘是很好的來源。
●維生素A：有助於眼睛健康，也能調節免疫系統。
●植化素：含類黃酮素的抗氧化營養，有助於減少自由基損傷，抗老，也能預防慢性疾病。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應