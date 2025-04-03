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健康網》熱菜放涼再冷藏？ 營養師：確保食安「這溫度」就要趕快冰
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕以為菜要放涼才能冰，殊不知長時間放在室溫下，反而成為細菌溫床！好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，想要確保食安，不只是勤洗手、選用新鮮食材、充分加熱或避免生熟食混放，最容易被忽略的就是「保存溫度」。食物若處於7-60°C的危險溫度帶，很容易滋生細菌，建議熱菜稍微放涼至50-60°C（手摸會燙，但不至於燙傷）便可冷藏，更能兼顧保鮮與冰箱負荷。
「危險溫度帶」易滋生細菌
林世航表示，天氣忽冷忽熱，除了注意氣候變化，也別讓飲食成為吃壞肚子的元凶。食物若處於7-60°C的危險溫度帶，很容易滋生細菌，想確保食安，不只是勤洗手、選用新鮮食材、充分加熱或避免生熟食混放，更要留意「保存溫度」。
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林世航指出，許多人習慣將菜餚放涼後才冷藏，是因為擔心熱菜放進冰箱會造成以下2問題：
●產生水氣，容易滋生細菌。
●影響冰箱溫度，連帶讓其他食物變質。
50-60°C再冷藏更保鮮
林世航解釋，事實上，真正的危險是讓熱菜長時間放在室溫下，當食物置於7-60°C的危險溫度帶中，便容易滋生細菌，因此，一般建議放於室溫不超過2小時，高溫天氣時，甚至不應超過1小時。
林世航補充，至於水氣問題，其實冰進去的菜餚水分本來就高，凝結水氣的影響極小；如果擔心冰箱負擔的問題，只要讓熱菜稍微放涼至約50-60°C再冷藏，更能兼顧保鮮與冰箱負荷。
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