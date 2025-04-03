健康網》熱菜放涼再冷藏？ 營養師：確保食安「這溫度」就要趕快冰

營養師表示，想要確保食安，須注意「保存溫度」。食物若處於7-60°C的危險溫度帶，很容易滋生細菌，建議熱菜稍微放涼至50-60°C便可冷藏，更能保鮮；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以為菜要放涼才能冰，殊不知長時間放在室溫下，反而成為細菌溫床！好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，想要確保食安，不只是勤洗手、選用新鮮食材、充分加熱或避免生熟食混放，最容易被忽略的就是「保存溫度」。食物若處於7-60°C的危險溫度帶，很容易滋生細菌，建議熱菜稍微放涼至50-60°C（手摸會燙，但不至於燙傷）便可冷藏，更能兼顧保鮮與冰箱負荷。

「危險溫度帶」易滋生細菌

林世航表示，天氣忽冷忽熱，除了注意氣候變化，也別讓飲食成為吃壞肚子的元凶。食物若處於7-60°C的危險溫度帶，很容易滋生細菌，想確保食安，不只是勤洗手、選用新鮮食材、充分加熱或避免生熟食混放，更要留意「保存溫度」。

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林世航指出，許多人習慣將菜餚放涼後才冷藏，是因為擔心熱菜放進冰箱會造成以下2問題：

●產生水氣，容易滋生細菌。

●影響冰箱溫度，連帶讓其他食物變質。

營養師指出，放入冰箱的菜餚水分本來就高，凝結水氣的影響極小；如果擔心造成冰箱負擔，可讓熱菜稍微放涼至50-60°C再冷藏，降低冰箱負荷又保鮮；圖為情境照。（圖取自freepik）

50-60°C再冷藏更保鮮

林世航解釋，事實上，真正的危險是讓熱菜長時間放在室溫下，當食物置於7-60°C的危險溫度帶中，便容易滋生細菌，因此，一般建議放於室溫不超過2小時，高溫天氣時，甚至不應超過1小時。

林世航補充，至於水氣問題，其實冰進去的菜餚水分本來就高，凝結水氣的影響極小；如果擔心冰箱負擔的問題，只要讓熱菜稍微放涼至約50-60°C再冷藏，更能兼顧保鮮與冰箱負荷。

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