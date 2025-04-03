健康網》日聲優高橋李依聲帶節結 2病因一次看

日本聲優高橋李依因聲帶節結需要進行手術治療休養1個月左右。（圖取自高橋李依X）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本知名人氣聲優高橋李依，曾配過《我推的孩子》星野愛、《Re:從零開始的異世界生活》愛蜜莉雅，在「X」（前Twitter）公布，因聲帶節結需要進行手術治療，休養1個月左右。部立基隆醫院資料顯示，聲帶節結出現於長期使用聲音者（例如：老師、愛尖叫的小孩），或發生習慣不良的人，症狀有聲音沙啞。

基隆醫院表示，若聲音沙啞未持續超過半年或頻閃內視鏡呈現結節尚軟，可用語言治療矯正不好的講話習慣；若聲音沙啞已持續超過半年，須先行手術，術後再語言治療。小孩的結節由於不易改變其講話習慣，且聲帶尚未發育完全，通常過青春期後會自然消失，若此結節仍存，則比照成人處理。

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基隆醫院提到，聲帶節結手術通常第2天即可出院，但手術後3天為「絕對禁聲期」，第1週開始，對於必要的溝通可做一對一的輕聲對話，避免大聲喊叫，約2-4週後可恢復日常說話，避免進食刺激性食物，出院約1週後請至門診複查，並開始接受發聲訓練。

基隆醫院也分享嗓音保健原則，像是要有充足睡眠；喝溫開水，少吃冰冷食物、少吃辛辣、油炸食物及咖啡等刺激性食物；多運動，增加肺活量，放鬆肌肉；避免在噪音環境下說話或唱歌，例如：在 KTV、工地等場合；避免超出自己音域的歌曲，過高或過低的音階都可能傷害聲帶；以腹部發聲，不要用胸部或緊繃的頸部力量說話；避免突然大聲喊叫，如小孩尖叫、大吼、發號司令等。也切記不要隨意使用藥物或注射來維護嗓音。

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