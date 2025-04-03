健康網》白內障術後仍看不清楚？ 醫解析6原因：乾眼很常見

白內障手術可能暫時影響眼睛的淚液分泌功能，導致乾眼症加重。醫師建議使用人工淚液滋潤眼睛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般來說，白內障患者在術後，都會感受到明顯的視力改善，但卻有些人發現， 白內障術後反而更看不清楚了，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，有6種可能原因，其中「繼發性白內障」是白內障術後最常見的併發症之一，而眼睛乾澀或術後發炎也很常見。

●後囊混濁（又稱繼發性白內障）

後囊混濁是白內障術後最常見的併發症之一。雖然手術中移除了混濁的晶狀體，但包裹晶狀體的後囊，通常會保留來固定人工晶體。在術後數週到數月內，部分患者的後囊可能因細胞增殖，而變得混濁，導致視力模糊。但不用擔心，透過簡單的雷射治療，即可去除後囊混濁，恢復清晰視力。

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部分患者的後囊可能因細胞增殖，而變得混濁，導致視力模糊，而習慣性揉眼睛也會影響術後恢復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●眼睛乾澀或術後發炎

這也是常見併發症之一，白內障手術可能暫時影響眼睛的淚液分泌功能，導致乾眼症加重。此外，術後發炎若未控制好，也可能引起視力問題。粘靖旻建議使用人工淚液滋潤眼睛，並按照醫師的指示，定期使用抗發炎眼藥水以減少不適。

●人工水晶體位置偏移

手術中植入的人工水晶體若在術後發生移位，可能導致看東西模糊不清或雙重影像。很遺憾地，如果不幸發生此情況，可能需要進行2次手術，來調整人工水晶體的位置。

手術中植入的人工水晶體若在術後發生移位，可能導致看東西模糊不清或雙重影像，則需2次手術；示意圖。（資料照）

●合併其他眼疾的影響

有些患者術後視力未達預期，可能是因為同時存在其他眼睛疾病，例如黃斑部病變、青光眼或糖尿病性視網膜病變等。所以術前一定要記得，全面檢查眼睛，了解其他潛在疾病，術後則需針對相關眼疾，進行專業治療。

●未遵從術後護理建議

白內障手術雖然簡單，但是術後護理對視力的恢復還是至關重要。如果未遵循醫師指導，例如未按時點藥、習慣性揉眼睛，或過早進行劇烈活動，都可能影響恢復效果。

●年齡或體質因素

高齡或糖尿病患者的視力恢復可能較慢。此外，每個人的體質不同，對手術的恢復速度也會有所差異。所以還是要保持耐心，並定期復診，了解恢復進度。

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