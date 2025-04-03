健康網》嬰兒時期沒記憶？ 學者推測是無法讀取

研究顯示，嬰兒的大腦其實能夠編碼記憶，但學者推測是因某種原因無法被讀取；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我們在生命的第一年學習了許多事物，卻無法記住當時的具體事件，這種現象被稱為「嬰兒失憶症」。長久以來，研究人員認為是因為負責記憶儲存的海馬迴尚未發展完全。然而，耶魯大學最新研究顯示，嬰兒的大腦其實能夠編碼記憶，但學者推測是因某種原因無法被讀取，研究發表於《科學》（science）。

研究團隊使用功能性磁振造影（fMRI）技術，觀察嬰兒在觀看圖像時海馬迴的活動情況。發現當嬰兒初次看到圖像時，海馬迴的活動越強，當日後再見到該圖像時，他們注視的時間就越長，顯示出嬰兒對圖像有記憶，推翻了過去認為「嬰兒無法儲存記憶」的觀點。

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進一步分析顯示，海馬迴的不同區域負責不同類型的記憶。研究發現，即便是3個月大的嬰兒，也能透過海馬迴前部進行「統計學習」，從周遭環境中提取模式。而「情節記憶」，即對具體事件的記憶，則與海馬迴後部的活動相關，並在1歲左右開始發展。這或許能解釋為何嬰兒能學習環境規律，卻無法記住自身經歷的事件。

研究人員推測，嬰兒時期的情節記憶可能沒有轉化為長期記憶，或雖然仍存在於大腦中，卻因某種原因無法被讀取。目前的實驗顯示，這些記憶可能會持續到學齡前才逐漸消失，甚至存在於成年後，但因搜尋困難導致無法回憶。這項發現不僅加深了對嬰兒記憶的理解，也為未來如何喚回早期記憶，開啟了新的研究方向。

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