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健康網》料理蘆筍2撇步 農糧署：想要吸收維生素A就加「它」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕又到蘆筍採收期，蘆筍不論涼拌或清炒，都相當合適上桌。農糧署在臉書粉專「鮮享農YA -農糧署」分享，蘆筍富含纖維質，以及維生素A、C、B群等營養成分。台灣常見2種蘆筍，綠蘆筍清甜水分多，清炒最適合；白蘆筍口感軟嫩甜度高，適合水煮，料理時記得2撇步：汆燙勿過久，避免營養流失；料理加點油，有助維生素A吸收。
農糧署表示，台灣常見的蘆筍有2種，綠蘆筍味道清甜、富含水分，適合清炒；白蘆筍口感軟嫩、甜度較高，適合水煮，兩者皆含有纖維質、維生素A、C、B群，以及鉀、葉酸、天門冬胺酸等營養成分。農糧署並分享，料理蘆筍有以下2訣竅，也能讓營養不流失。
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料理蘆筍2訣竅
●汆燙勿過久：水滾後，汆燙約90秒撈出冰鎮，減少營養流失。
●料理加點油：料理時加入麻油、橄欖油等，有助吸收所含維生素A。
簡易好吃2食譜
●清炒蘆筍：推薦選用口感脆嫩的綠蘆筍，可搭甜椒、菇類或海鮮快炒。
●涼拌蘆筍：推薦選用甜度較高的白蘆筍，可搭麻油、芝麻醬或荷蘭醬。
另農糧署說，想要挑選品質好又美味的蘆筍，以下3招最簡易：
●看色澤：筍尖飽滿抱合丶無枯萎現象，鱗片色澤呈翠綠或鮮粉紫。
●看莖的基部：莖的基部應保持濕潤，避免過於乾燥。
●看彈性：若挺直具有彈性，則表示新鮮度較高。
農糧署補充，蘆筍買回家後，建議用沾溼的紙巾包裹莖的基部，再以保鮮膜或保鮮盒包覆、隔絕空氣接觸，放置冰箱冷藏。因蘆筍採收後還會持續成長，可以直立方式放置，避免蘆筍亂翹；並建議2-3天內就要食用完畢，把握新鮮賞味期。
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