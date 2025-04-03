健康網》跳繩≠長高！ 研究：中強度運動才是關鍵

研究發現，兒童在進行約15分鐘的中等強度運動，如跳繩、跑步或打球後，體內的生長激素濃度會明顯上升，甚至可能增加兩倍以上；圖為情境照。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多家長認為跳繩有助於孩子長高，禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享，一項針對50名3-18歲兒童，為期12週的跳躍訓練之後，實驗組孩子的骨量比對照組多增加超過15克，骨質密度也跟著上升，但兩組小朋友的身高和體重增長幅度，並沒有顯著的差異。不過進行約15分鐘的中等強度運動，如跑步、打球等，體內的生長激素濃度會有很明顯的上升。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，最新的研究顯示，跳繩對於身高增長的影響並不如想像中顯著。過去的研究發現，兒童在進行約15分鐘的中等強度運動，如跳繩、跑步或打球後，體內的生長激素濃度會明顯上升，甚至可能增加兩倍以上，尤其是進入青春期的孩子，效果更顯著。

請繼續往下閱讀...

陳奕成說，然而有部分小規模的觀察性研究發現，兒童在持續9個月的規律運動後，與缺乏運動的對照組相比，平均增高約2.2公分，而對照組僅增加1.4公分。但多數短期研究並未發現跳繩能帶來明顯的身高增長效果。因此，跳繩雖然能刺激生長激素，但對於身高的實際影響可能有限。

陳奕成表示，雖然跳繩對長高的加速效果沒有想像中的明顯，但長久來看，一定是讓孩子的身體更健康，也就更有機會幫助孩子達到或是超過遺傳身高。只是如果孩子對跳繩不擅長或是沒興趣，家長也不用太擔心或是憂慮，只要是「15-30分鐘」左右的「中強度運動」，對於長高的幫助效果都是一樣的，像慢跑、球類活動，也都是很好的運動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法