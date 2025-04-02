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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

3天男嬰出院前揪出致命心臟病 緊急手術救命

2025/04/02 20:38

新生兒超音波檢查。（澄清醫院提供）

新生兒超音波檢查。（澄清醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市一名小男嬰出生3天準備出院前接受新生兒超音波檢查，發現危急性先天性心臟病，有嚴重「主動脈弓縮窄」，直接轉入住新生兒加護病房，不久出現心衰竭等症狀，如不積極治療，恐會缺氧休克，在他出生14天進行開胸手術修補主動脈，矯正成功，術後恢復良好。

澄清醫院中港分院小兒心臟科主任何季麟指出，主動脈弓縮窄發生率為萬分之4，是新生兒先天性疾病的第4名，一般難以在產檢時發現，胎兒病灶在母親肚子裡狹窄不明顯，出生後發病，當超音波看見主動脈狹窄且伴隨上下肢血壓差，即為「嬰兒型主動脈弓縮窄」；如果長大後才出現高血壓與頭痛症狀，則為「成人型主動脈弓縮窄」，部分患者會等到長大再做治療。

何季麟說，男嬰出生無症狀，第3天要出院到月子中心時，接受新生兒自費超音波檢查發現重大異常，驚見主動脈弓有一段急速縮窄，住進加護病房後出現消化變差、嘔吐、呼吸急促等相關症狀，為他靜脈滴注前列腺素做暫時性治療，生命徵象逐漸穩定，進一步做電腦斷層檢查發狹窄範圍大，停藥測試又出現上下肢血壓變大，生命徵象又變不穩，為免後續發生休克，決定手術治療。

男嬰罹患有嚴重「主動脈弓縮窄」，主動脈弓有一段急速縮窄，會造成缺氧性休克。（澄清醫院提供）

男嬰罹患有嚴重「主動脈弓縮窄」，主動脈弓有一段急速縮窄，會造成缺氧性休克。（澄清醫院提供）

澄清醫院心臟外科主任吳慧中為男嬰進行主動脈吻手術，術中要分離比較長的主動脈，做血管吻合，該手術併發症發生率為1-2%，要避免損傷主動脈附近的神經，必須仔細分離神經，另外主動脈附近的淋巴管路，也要仔細分離與結紮，避免術後發生乳糜胸或是心包膜填塞等併發症，全程更要注意止血，由於狹窄範圍大，手術難度甚高。

男嬰術後修復佳，血壓穩定、食欲好，雖有開刀疤痕結痂問題，會在日後逐漸復原，吳慧中表示，男嬰術後須定期追蹤，慎防復發狹窄，如在目前縫線處再度復發，會引發早發性成人高血壓，必須監測血壓，若再發生狹窄，可採用心導管手術治療。

何季麟提醒，新生兒5%的先天性心臟病，在產檢時做高層次或心臟超音波看不出，主動脈弓縮窄就是其中之一，大部分先天性心臟病是偶發、沒有家族史，

有千分之1的危急性心臟病，是新生兒出院、離開嬰兒室後，症狀急劇發生，出現餵食不耐、呼吸急促、臉色發紺，甚至看不出症就休克，危急性心臟病是在離開嬰兒室後，症狀急劇發生，餵食不耐、呼吸急促、臉色發肝，甚至看不出來休克，緊急休克，建議在經濟許可下可進行新生兒自費超音波檢查，不要等到出院出現包急症狀或買好保險才來做。

何季麟醫師指出，男嬰罹患有嚴重「主動脈弓縮窄」，主動脈弓有一段急速縮窄，會造成缺氧性休克。（澄清醫院提供）

何季麟醫師指出，男嬰罹患有嚴重「主動脈弓縮窄」，主動脈弓有一段急速縮窄，會造成缺氧性休克。（澄清醫院提供）

超音波檢查出男嬰罹患有嚴重「主動脈弓縮窄」，主動脈弓有一段急速縮窄（紅圈處）。（澄清醫院提供）

超音波檢查出男嬰罹患有嚴重「主動脈弓縮窄」，主動脈弓有一段急速縮窄（紅圈處）。（澄清醫院提供）

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