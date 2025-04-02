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健康網》眼藥水點嘴裡治病？ 須有醫師藥師的評估與指導

2025/04/02 20:58

藥師指出，Atropine眼藥水舌下給藥屬於藥品仿單標示外使用，必須在醫師和藥師的評估與指導下進行；示意圖。（圖取自photo AC）

藥師指出，Atropine眼藥水舌下給藥屬於藥品仿單標示外使用，必須在醫師和藥師的評估與指導下進行；示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼藥水顧名思義是點眼睛的藥水，怎麼有「點嘴巴」的用法？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，治療精神疾病的一些藥物如clozapine，可能會出現副作用流口水，這時使用Atropine眼藥水舌下給藥，可以讓藥物迅速在局部發揮作用，避免全身性副作用。但要注意，這屬於藥品仿單標示外使用，必須在醫師和藥師的評估與指導下進行。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，前陣子跨團隊照護會議討論到了病人使用Atropine眼藥水點入口中給藥，讓不少人感到驚訝「眼藥水也能這樣用」Atropine是一種抗膽鹼藥物，能夠阻斷muscarinic受體，進而抑制唾液腺的分泌。研究和臨床經驗顯示，透過舌下給予Atropine眼藥水，能快速減少唾液分泌、改善流口水的情況。

洪正憲表示，臨床上在治療Clozapine引起的流口水時，可以考慮給予Atropine 1%眼藥水舌下給藥，每次1-2滴，根據需求6-8小時給藥1次。不過要注意，藥效雖然明顯，但不當使用可能導致口乾、心跳加快、視力模糊等副作用，因此不可自行使用。

洪正憲提醒，如果你在使用精神疾病藥物的同時出現流口水的困擾，請勇敢告訴醫療團隊，這不是不能解決的問題，透過正確的評估與藥物調整，有效改善症狀，提升生活品質。如有任何疑問，歡迎詢問醫師或藥師。

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