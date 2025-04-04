健康網》更年期女性血壓易波動？ 中醫推「4藥材茶」助穩定

中醫師分享一款有助於穩定血壓的茶飲，內含杭菊花、決明子、山楂、枸杞4味；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕更年期是人們必經的過程，這階段會使體內荷爾蒙改變，身體產生了些許變化，有時令人感到困擾。中醫師余雅雯以更年期婦女為例，她們因為雌激素減少，失去心血管的保護，造成血壓波動，卻常誤以為是壓力大、家事累，而忽略身體發出的警訊。對此，她推薦大家可以自己泡一杯茶，透過杭菊花、決明子、山楂、枸杞4味，幫助穩定血壓。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文表示，許多更年期女性將身體的不適視為「年紀到了」的自然現象，久而久之對自身健康的警訊越來越麻木，許多老毛病反而被忽略，錯失了調理的時機。

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她以門診中的個案為例，1名55歲已停經的女性，長期異常疲倦、胸悶，以為是生活太忙導致，前來就診後，余雅雯察覺她脈象跳跳停停，於是建議她做心血管檢查，檢查後發現她血管已有明顯阻塞，幸好及時處理，避免惡化。

余雅雯強調，這就是高血壓常見的隱藏性，初期幾乎沒有明顯症狀，等到身體出現喘、疲倦、胸悶等不適時，往往已牽涉心血管或代謝問題。尤其更年期女性因為雌激素減少，失去心血管的天然保護，血壓波動經常悄悄發生，但卻經常誤以為是情緒不穩、生活壓力大、家事累，而忽略不適警訊。

中醫師提醒，高血壓初期幾乎沒有明顯症狀，等到身體出現疲倦、胸悶等不適時，往往已牽涉心血管或代謝問題；示意圖。（圖取自freepik）

對此，余雅雯也推薦了1款適合日常飲用的「血壓穩穩茶」，幫助調節血壓、養肝明目、促進代謝：

4藥材泡出穩定血壓好茶

材料：杭菊花10朵、決明子3錢、山楂1錢、枸杞3錢。

作法：用1000cc熱水將決明子、山楂、枸杞煮20分鐘，杭菊花最後放入，燜泡5分鐘即可飲用。

余雅雯指出，其實，身體的修復機能遠比想像中的強大，只要開始養身調理，永遠不嫌晚。從生活調整、飲食節制、情緒紓解到體質調整，都能慢慢幫助身體找回平衡。

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