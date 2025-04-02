健康網》ADHD可有藥物假期嗎？ 醫：2點考量但「這類型」不建議

ADHD（注意力不足過動症）孩子是否需要適合「藥物假期」，可以透過「選擇合適時機和觀察行為變化」，以及「關注食慾與體重」2點做考量；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假來臨，許多ADHD（注意力不足過動症）孩子的家長在假期前都有一個共同疑問就是「我的孩子需要繼續服藥嗎？」周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，是否需要在假期持續服藥，可以透過「選擇合適時機和觀察行為變化」，以及「關注食慾與體重」2點做決定，但如果是屬於「過動衝動型」則不建議有「藥物假期」。

鄭佳益指出，有些家長擔心服用ADHD藥物的副作用會影響孩子的食慾，體重比同年齡的其他孩子輕，想趁假期讓孩子暫停用藥；但也有家長憂心，一旦停藥，孩子的行為會變得更難控制，影響家庭生活與社交活動。

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ADHD藥物假期 常見3原因

鄭佳益解釋，「藥物假期」（Drug Holidays）指的是在醫師監督下，讓ADHD患者在特定期間（如寒暑假、週末）暫停用藥。家長考慮藥物假期的常見有3原因。

●減少副作用：部分孩子服用藥物後可能有食慾降低、失眠等問題。

如果孩子服用ADHD藥物後有食慾降低、失眠等問題，則可以考慮假日不服藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●評估症狀變化：有些家長希望觀察孩子在無藥物的情況下是否仍能維持良好的行為表現，以決定是否需要繼續服藥。

●學校需求降低：有些孩子只在學校需要提升專注力和控制行為，因此假期可能不一定需要服藥。

ADHD分3類型 注意力不足型可短暫停藥

是否需要在假期持續服藥，取決於孩子的ADHD類型及日常需求：

●過動衝動型 ADHD（Predominantly Hyperactive/Impulsive presentation）：如果孩子未服藥的狀況下容易衝動、易怒，甚至影響家人或朋友的相處，假期仍建議持續服藥，以維持穩定的行為與情緒調節能力。

如果孩子屬於過動衝動型，未服藥的狀況下容易衝動、易怒，甚至影響家人或朋友的相處，假期仍建議持續服藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

●注意力不足型ADHD（Predominantly Inattentive presentation）：若孩子的主要問題是專注力不足，而假期期間無需長時間學習，可以考慮短暫停藥，但仍應觀察孩子是否能維持穩定的生活與社交。

●混合型 ADHD（Combined presentation）：如果孩子同時有注意力不足和過動衝動問題，停藥後可能影響到學習與行為控制，是否停藥應與醫師討論，並視孩子的假期安排而定。

鄭佳益也特別提醒，有些藥物需長期使用才會有效，就不建議隨意停藥。此外，如果孩子需要藥物來幫助管理社交互動（如：團體活動，夏令營、運動社團）、家庭關係、情緒行為控制（如：出現冒險行為）等，影響安全與人際互動，即使在假期，仍可能需要持續服藥。

ADHD藥物假期 評估2要點

如果家長考慮讓孩子停藥，建議與您孩子的醫師討論，並根據孩子的需求來決定。

●選擇合適時機和觀察行為變化：若要嘗試停藥，應選擇壓力較小的時段，如：學校放假初期，以便觀察影響並調整計畫。

●關注食慾與體重：若藥物影響孩子的食慾，短期停藥可能有助於恢復食慾與體重。

鄭佳益提醒，ADHD的治療不僅是「應對學業」，更重要的是幫助孩子的日常生活。因此，假期是否服藥，應根據孩子的整體需求來決定，而非僅考慮學校表現，父母親可與醫師討論，並在適當的監督與觀察下，決定是否讓孩子進行藥物假期。

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