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嚴重恐致命！野外易染恙蟲病、鉤端螺旋體病 醫授防護要領

2025/04/02 17:24

成大醫院內科部醫師游天瑜指恙蟲病與鉤端螺旋體病都是在野外、草叢或髒水環境易感染的疾病，民眾在野外活動時須加強防護工作。（記者王俊忠攝）

成大醫院內科部醫師游天瑜指恙蟲病與鉤端螺旋體病都是在野外、草叢或髒水環境易感染的疾病，民眾在野外活動時須加強防護工作。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕20歲男子登山後出現發燒、頭痛、全身肌肉酸痛，右腋下有焦痂傷口且身體出現紅疹，血液檢驗顯示白血球低下與肝功能異常。檢測後排除流感與登革熱，懷疑是非典型感染症，以特殊抗生素治療後，數日內症狀改善，確診是恙蟲病。

另，62歲男子有三高病史且控制不佳，退休後在台南南區務農，習慣打赤腳工作，因不明原因高燒兩週，合併雙下肢疼痛無力。轉診至成大醫院檢查發現有急性肝炎與腎衰竭，詳細問診和進一步檢驗，確認為鉤端螺旋體感染。經1個多月治療後出院，痠痛無力則費時1年才完全恢復。

成大醫院內科部醫師游天瑜指，恙蟲病與鉤端螺旋體病為人畜共通傳染病，哺乳類動物皆可能被感染，以鼠類為主要宿主，分別透過帶菌恙蟎與受菌體污染的環境傳播，全台皆有病例，且多見於春、夏二季，其中恙蟲病於台灣東部、南部與離島更盛行，有患者甚至兩種病合併感染，這兩種疾病都有致死率。

這些疾病初期症狀與流感、登革熱、病毒性肝炎相似，診斷不易，須透過專門實驗室檢測，有時甚至需要重複檢驗。因此，患者提供完整的職業、旅遊和接觸史，對醫師診、治相當重要。

游天瑜提醒，目前並無有效人類疫苗可預防恙蟲病或鉤端螺旋體病，也沒有證據支持長期使用預防性抗生素能有效避免感染，基於預防勝於治療，民眾從事野外草叢、農漁畜牧活動時要做好下列防護工作：

●從事野外活動、掃墓、颱風後清掃、農作或畜牧時應加強防護，可穿長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，注意飲食衛生。

●於衣物及皮膚裸露部位，使用經政府核可含DEET、Picaridin或IR3535的防蚊藥劑。

●回家立即洗澡更衣，並檢查是否有蚊蟲附著或叮咬。

●避免接觸野生動物，並定期為寵物驅蟲和施打預防鉤端螺旋體的疫苗。

●維護日常環境衛生，滅除鼠類以降低傳播病原的機會。一旦有發燒或疑似症狀時，應立即就醫、主動告知醫師自己近期旅遊和接觸史，以利及早診斷和治療。

罹患恙蟲病的20歲男患者，右腋下有焦痂傷口。（成大醫院提供）

罹患恙蟲病的20歲男患者，右腋下有焦痂傷口。（成大醫院提供）

恙蟲病的病原蟲（圖上方）與高倍顯微鏡放大後的影像（圖右下），與一元硬幣相較，都小的很多。（圖取自衛福部疾管署官網，成大醫院提供）

恙蟲病的病原蟲（圖上方）與高倍顯微鏡放大後的影像（圖右下），與一元硬幣相較，都小的很多。（圖取自衛福部疾管署官網，成大醫院提供）

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