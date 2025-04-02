春季賞花小心「花粉熱」！婦人眼癢氣喘急就醫

彰化有女子拍攝蜀葵花，突然感到眼睛發癢，並有氣喘狀況，就經醫檢查發現患有「花粉熱」。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化40歲張姓女子近日前往員林蜀葵花海賞花拍照，卻感到眼睛發癢連打噴嚏，並有氣喘不適狀況，只好趕緊就醫，經檢查發現患有「花粉熱」，即對花粉極為敏感的過敏性鼻炎。員榮醫院指出，近日賞花祕境盛開，因花粉熱過敏就醫的民眾有增加現象，過敏族群應提高警覺，並採取防護措施以減少症狀發作。

張女說，她喜歡攝影拍照，多年前到日本賞櫻和中國旅遊賞鬱金香時，都曾近距離接觸拍攝花朵，導致眼睛突然發癢、連續打噴嚏等症狀，後來拍花時都會戴上護目鏡及兩層口罩保護自己，近日春暖花開，事發當天急著帶著家人去看蜀葵花，一時疏忽忘記戴上口罩及護目鏡，沒想到才走進花田不久，就感覺眼睛刺癢、鼻水直流，甚至氣喘發作，呼吸變得困難，只好趕緊就醫。

請繼續往下閱讀...

員榮醫院胸腔內科醫師涂川洲表示，經診斷張女患有「花粉熱」，對花粉極為敏感，主要發生在過敏體質者，當接觸到空氣中的花粉時，免疫系統會產生過度反應，引發眼睛癢、結膜充血、打噴嚏、流鼻水、鼻塞，嚴重時甚至會誘發氣喘，部分患者會出現皮膚發癢、甚至引發氣喘，出現喘鳴聲、胸悶、夜間咳嗽等症狀。

涂川洲說，每年三、四月有不少風鈴木、木棉花、蜀葵花等賞花祕境，而每年此時因花過敏患者也增加，不過許多民眾不知是花粉症過敏，還以為流鼻水、鼻塞是感冒引起，導致吃錯藥，遲遲無法復原，涂川洲說，花粉熱過敏性鼻炎病程較長，可能持續2周左右，與一般感冒病程約3到5天甚至一周不同。

涂川洲指出，花粉熱患者治療方式，可使用抗組織胺藥物及眼睛止癢藥物等緩解不適，平時應注意減少接觸過敏原，或採取保護措施，比如在花季時節出門時可戴口罩與眼鏡、回家後應立即洗臉、沖澡、更換衣物， 室內可使用空氣清淨機，降低過敏原濃度，另外有過敏病史者，可在賞花前服用抗過敏藥物，或透過過敏原檢測與免疫療法，以降低發作風險。

每年三、四月有不少風鈴木、木棉花、蜀葵花等賞花祕境，而每年此時因花過敏患者也增加。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者陳冠備攝）

員榮醫院胸腔內科醫師涂川洲說，近日因花粉熱過敏就醫的民眾有增加現象，過敏族群應提高警覺，並採取防護措施以減少症狀發作。（記者陳冠備攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法