青少年輕生死亡率增 專家：與離婚率、網路使用率成正比

專家強調心理健康問題日益嚴重，應提倡求助的觀念，並推廣相關資訊與管道。（圖取自shutterstock）

〔記者楊綿傑／台北報導〕根據台大最新發表研究，台灣青少年輕生死亡率呈現上升趨勢，從2021年每10萬人4.5人上升到2023年的每10萬人4.5人，顯示心理健康問題日益嚴重，專家更進一步分析，年輕族群自殺率上升，與父母離婚率、網路使用率成正比，應更積極提倡「求助」的觀念，並推廣相關資訊與管道。

台大中信兒家研究中心今（2）天發表「OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標的比較2024年版」報告書，並邀請中研院社會所研究員吳齊殷、台大健康行為與社區科學研究所所長張書森進行與談。

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台大社會系副教授郭貞蘭說明，研究發現，台灣家庭結構變化明顯，單親家庭比例上升，0至17歲兒少居住於雙親家庭比例下降，低出生體重率上升，青年自述過重率、酒醉經驗、自殺率等也都上升，顯現台灣兒少在家庭組成、發展與權益面臨多項挑戰。

在家庭結構方面，郭貞蘭提到，台灣夫妻家庭占比由2011年的57.24%下降至2023年的52.78%，有子女的夫妻家庭下降8.85%。而單人家庭比例在同一時間段由10.12%上升到15.4%，單親家庭比例也由9.31%上升至10.57%。與OECD國家平均情況相比，台灣的夫妻家庭占比仍較高。

針對家庭結構改變，吳齊殷認為，此能看得出台灣社會的發展傾向，以及家庭結構正在解組中，不過與國際趨勢一致，並未有特別偏差。這只能說是反映價值理念的選擇，可以討論家庭是否有崩解現象，但還不需要慌張。

對於自殺率上升，張書森分析，與父母離婚率、網路使用率、失眠困擾、有自殺想法或企圖等面向成正比，一方面也與有更多人同意「自殺是個人權利」有關。

預防政策上，張書森認為，應從個人、家庭、網路使用、環境等面向著手，如應協助青少年發展自助、求助、互助的能力；營造友善環境，減少對單親家庭刻板印象；規範網路、媒體和戲劇自殺相關內容，以避免模仿及自殺常態化；校園防墜及減少青少年心理認知上的自殺可行性等。

報告書還提到，15歲青少年男女至少2次醉酒占比雖低於OECD國家平均水準，但在2018年至2021年期間呈上升趨勢，男性由12.4%上升至15.2%，女性由9.8%上升至12.5%，青少年對酒精的暴露也值得關注。

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台大中信兒家研究中心今天發表「OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標的比較2024年版」報告書。（記者楊綿傑攝）

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