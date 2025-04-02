兒盟：8成兒少每天黏螢幕 社群加劇心理壓力

兒盟公布《2025年兒童休閒娛樂現況調查報告》，發現休閒時間孩子幾乎都在「黏螢幕」，呼籲家長幫助孩子放下手機、走出數位世界，提供多元活動、培養規律運動習慣等。（兒福聯盟提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕兒童節前夕，兒福聯盟公布最新調查，雖兒童休閒權專屬孩子，但針對全台5到9年級現況，發現休閒時間孩子幾乎都在「黏螢幕」，包含看影片、玩遊戲等，且社群媒體的依賴，更加劇其心理壓力，長時使用更導致身體不適，呼籲合理管控手機、積極推廣運動，讓休閒轉化成孩子成長活力。

兒盟今（2日）公布《2025年兒童休閒娛樂現況調查報告》，針對全台5至9年級學生，調查時間去年11月至12月，共回收1410份問卷，48.5％為國小生、51.5％為國中生。

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主要休閒娛樂上，調查發現幾乎每天玩遊戲，國小比例達4成4，國中比例達6成4，甚至有近1成國小生1天玩超過8小時，國中生每日玩4到6小時也有2成；相比世界衛生組織（WHO）統計國際青少年34％每日玩電玩，22％青少年每日玩4小時等數據，台灣學子超出許多。

進一步比較男女休閒差異，男生高達9成喜歡玩電腦或手機遊戲，愛玩「Roblox」、「蛋仔派對」、「傳說對決」、「絕地求生」、「決勝時刻」等遊戲，但部分屬於輔導級，12歲以上才能玩，部分國小生未遵守遊戲分級。女生則愛看Youtube或短影音、聽音樂為主。

另也透過調查，發現兒少在社群媒體使用上，國中生較國小生更依賴社群，3成8要花更久時間才能滿足，但3成2國中生長時間使用社群並感到身體不適，逾半數國中生會忍不住拿手機滑社群，每5人就有1人不用社群會感到煩躁、靜不下心，顯示網路社群沉迷對兒少的身心健康影響。

此外，兒少對運動的興趣逐漸減少，從國小的58.1％降至國中48.7％。但深入追問，運動能顯著提升兒少生活滿意度（達7.49分，滿分10分），有運動的兒少正向情緒顯著較高，負向情緒明顯較低。代表運動不僅能減少焦慮、壓力等負面情緒感受，並增加快樂與活力等正向情緒感受。

兒盟呼籲，家長應提供孩子們多元的實體互動體驗活動，讓孩子放下手機，走出數位世界。並可與孩子制定使用協議，明確規定時間、內容與場合，利用App追蹤並設定「無螢幕時段」，假日帶孩子參與戶外活動，如球類、游泳、跑步或舞蹈，培養規律運動習慣；學校也應增加體育課時數或舉辦趣味運動比賽，讓運動成為兒少休閒的重要組成。

兒盟公布《2025年兒童休閒娛樂現況調查報告》，發現休閒時間孩子幾乎都在「黏螢幕」，呼籲家長幫助孩子放下手機、走出數位世界，提供多元活動、培養規律運動習慣等。（兒福聯盟提供）

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