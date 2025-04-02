柯文哲腎水腫手術》結石若未自行排出 嚴重恐腎衰竭

民眾黨前主席柯文哲今日上午前往醫院進行輸尿管鏡手術。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因腎結石導致左腎水腫，在北所人員戒護下，於衛生福利部台北醫院進行手術，取出結石。懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，一般民眾若遇到結石，可以透過服藥與多喝水，自行排出。然若腎臟水腫嚴重，會出現嚴重腰痠、血尿等症狀，需要盡快處置，以免拖得過久，釀成腎衰竭。

據報導，柯文哲今（2）日上午前往衛生福利部台北醫院進行輸尿管鏡手術。院方表示手術順利，腎水腫情形改善，並取出結石。

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院方表示，民眾黨前主席柯文哲術後情況良好。（資料照）

呂謹亨在粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」表示，一般來說，輸尿管寬度是0.5公分，如果結石不大，是有機會自己排出。很多民眾遇到結石問題，也常常是希望能吃藥，多喝水，自己把石頭排出來。但有時候就算是小石頭，可能是輸尿管寬度不夠、結石形狀問題、水分不夠、輸尿管發炎腫脹、輸尿管彎曲等等原因，就是無法自行排出。

此時如果腎臟水腫嚴重，就會嚴重腰痠腰痛、血尿、腸胃蠕動不良導致噁心嘔吐。通常病人就會受不了要求緊急手術。但是，如果過了這時期還沒排出來，腎水腫如果沒有消，腎臟反而會彈性疲乏，反而就不痛了！

這種情況反而更危險，因為腎臟水腫可能會越來越厲害，病人自己都不知道。通常腎臟水腫2到6週沒有處理，就會開始造成腎功能的損傷。長久下來，腎臟會慢慢萎縮，偶而會遇到，腎臟因為一顆小石頭塞住，退化到只剩一層薄薄的皮，完全沒有功能。所以呂謹亨總結，有結石的話，就算不想體外震波或是手術治療，還是要持續追蹤，避免無法逆轉的腎衰竭。

醫師表示，若腎水腫嚴重，病患會有嚴重腰桶等症狀；結石若未排出，恐釀腎衰竭。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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