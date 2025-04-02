健康網》高敏感兒「情緒風暴」來襲別慌 5招安撫不暴走

孩子是高敏感兒，情緒大崩潰時，家長先別慌，要保持冷靜，接納與理解很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家有高敏感的孩子對於家長或照顧者來說，學習在孩子情緒大暴走時，及時安撫與陪伴很重要；台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新提供5方法，分別為「接納與理解」、「安靜聆聽」、「保持冷靜」、「分散注意力」，以及「愛與支持」。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」 指出，高敏感的孩子通常感情豐富、容易受環境影響，當遇到陌生環境或新的活動時，可能會感到焦慮、不安，甚至產生強烈的情緒反應。而當孩子進入「情緒風暴」，家長往往也會跟著緊張，不知該如何應對。

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黃閎新強調，其實，高敏感並不是缺點，而是一種與生俱來的特質。這樣的孩子往往擁有豐富的同理心、細膩的觀察力，以及對世界的深刻感受力。當我們學會用合適的方式陪伴，他們將能將這份天賦轉化為成長的力量！

心理師指出，高敏感並不是缺點，而是一種與生俱來的特質。這樣的孩子往往擁有豐富的同理心、細膩的觀察力，以及對世界的深刻感受力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

高敏感兒情緒大崩潰時 家長可以這樣做

黃閎新提供5方法，可以幫助爸媽在孩子崩潰時，穩定情緒、建立安全感，並且陪伴他們度過這些「大情緒」的時刻。

●接納與理解

當孩子的情緒來襲時，先告訴自己：「這不是孩子故意的，他正在努力調適自己的感受。」高敏感是孩子的天賦之一，這份敏銳讓他們更能感知世界的細節，也讓他們在壓力下更容易失控。試著理解這點，爸媽也會比較能以平穩的心態陪伴孩子。

建議這麼說：「我知道你現在很難受，沒關係，我陪著你。」

避免說：「你怎麼這麼愛哭？」「別再胡思亂想了。」

當孩子情緒走時，家長可以說：「我知道你現在很難受，沒關係，我陪著你。」但要避免說：「你怎麼這麼愛哭？」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）



●安靜聆聽，避免急著講道理

當孩子有情緒時，最需要的不是「解決方案」，而是「被理解」。這時候，不妨蹲下來，輕聲地對孩子說：「我在聽，我想知道你的感受。」然後嘗試重複孩子的話，比如：「你現在覺得很害怕，因為這裡是新環境，對嗎？」

重點：不要急著批評或安慰。

過多的語言或說教，反而可能讓孩子覺得「你不懂我」，進一步加深焦慮感。

當孩子有情緒時，最需要的不是「解決方案」，而是「被理解」，避免急著講道理；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●親子共調節，讓自己也冷靜

孩子的情緒往往會影響父母，當我們發現自己也開始焦躁時，可以先透過簡單的呼吸練習來穩定自己。

方法：慢慢呼氣 4 秒，然後慢慢吸氣3 秒，專注於自己的呼吸，讓心情穩定下來。

這麼說：「我們一起深呼吸，吸氣～吐氣～，這樣我們會覺得比較好。」

當我們能穩住自己的情緒，孩子也會在無形之中受到影響，慢慢學會如何冷靜下來。

●分散注意力，幫助孩子轉換情緒

當孩子已經進入強烈的情緒狀態，嘗試直接「說服」他冷靜，往往是無效的。這時候，可以透過「分散注意力」的方式，讓孩子慢慢轉移焦點。

講1個有趣的童年故事：「你知道嗎？媽媽小時候也很害怕第一次上學，結果發生了一件超糗的事……」

找個感官刺激：「來，我們一起摸摸這個娃娃，看看它有多柔軟！」

改變場景：「要不要去陽台看看星星？今晚的天空好漂亮。」

這些方法可以讓孩子暫時轉移注意力，等情緒穩定後，再慢慢跟他討論他的感受。

分散注意力也是可以安撫孩子情緒的方法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●愛與支持，讓孩子找到安全感

許多家長擔心，自己這樣「接納」孩子的情緒，會不會變成溺愛？其實恰恰相反——當孩子知道爸媽願意理解他、接納他，而不是在情緒來襲時責備他，他會對這個世界更有安全感，也更有能力去調節自己的情緒。

這麼說：「沒關係，我們一起想辦法，慢慢來。」

這麼做：當孩子平靜下來後，可以和他聊聊：「剛剛那個情緒很強烈對不對？我們下次可以怎麼讓自己好過一點呢？」讓孩子也學習如何自我覺察與調節。

黃閎新提醒，高敏感的孩子擁有更豐富的內在世界，也擁有更深的感受力。當我們願意理解並接納他們的特質，他們將能夠更有自信地成長，並在未來，成為更具同理心、情感豐富的人。

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