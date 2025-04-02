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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》北中南潤餅一次看！ 營養師：這樣換料不怕胖

2025/04/02 06:30

營養師指出，若將五花肉、油炸肉換成瘦肉、豆干、雞絲等，替換成熱量較低的食材，就能享受到美味且更健康的潤餅。（資料照）

營養師指出，若將五花肉、油炸肉換成瘦肉、豆干、雞絲等，替換成熱量較低的食材，就能享受到美味且更健康的潤餅。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明節時少不了應景的潤餅，營養師高敏敏表示，潤餅胖不胖，關鍵在於你「包了什麼」，如果將五花肉、油炸肉換成瘦肉、豆干、雞絲；炸蛋酥換成煎蛋絲；油麵換成豆芽菜；酸菜換成蔬菜；含糖花生粉換成無糖堅果粉，就能享受到美味且更健康的潤餅。

高敏敏在臉書指出，以北、中、南基本潤餅來看，熱量最低的是北部口味，約469大卡，通常的餡料有豆乾、高麗菜、豆芽菜、蛋酥、蘿蔔乾、紅糟肉、花生粉，多使用水煮或汆燙處理，再加點蛋酥與紅糟肉提香，吃起來濕潤順口。熱量最高的則是中部潤餅，約537大卡，餡料與北部類似，但不加花生粉，改放炸肉片與酸菜、香菜，口感層次豐富，熱量也最可觀。

高敏敏說，517大卡的南部潤餅熱量居中，餡料有豆乾、高麗菜、香菇、蝦仁、香腸、花生粉、糖粉，食材會先經過拌炒，再加入大量糖粉及花生粉，整體口感偏甜、較乾，而且加入了香腸，熱量超有感。不管是北、中、南哪一派，潤餅的熱量其實都不低，但別擔心，只要聰明選配料，潤餅照吃也能很健康。

潤餅熱量一覽與代換表。（圖取自高敏敏臉書）

潤餅熱量一覽與代換表。（圖取自高敏敏臉書）

潤餅換餡料撇步

●五花肉、油炸肉：熱量高、飽和脂肪多。建議替換成瘦肉、豆乾、雞絲：蛋白質滿分，吃得飽又沒壓力。

●炸蛋酥：超會吸油。建議替換成煎蛋絲：一樣有蛋香，而且油脂大減更安心。

●油麵：油脂加澱粉雙高組合。建議替換成豆芽菜：清爽又有膳食纖維 讓你的腸胃都說讚。

●酸菜：鈉含量高又增加熱量，而且還很開胃。建議替換成蔬菜：膳食纖維外還有豐富植化素，營養加值，提升飽足感。

●含糖花生粉：甜甜的熱量也高。建議替換成無糖堅果粉：香氣照樣有，熱量少一半。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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