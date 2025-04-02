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健康網》清明膝痛高峰期！醫：掃墓3動作最傷膝蓋

2025/04/02 10:22

王竣平表示，許多墓地位於山坡地，掃墓時需要走上坡或下坡，或是長時間上下樓梯，這些動作其實比平地行走更容易傷害膝蓋；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

王竣平表示，許多墓地位於山坡地，掃墓時需要走上坡或下坡，或是長時間上下樓梯，這些動作其實比平地行走更容易傷害膝蓋；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明節許多人趁著連假回鄉掃墓、祭祖，以表達對先人的敬意。板橋原力復健診所主治醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，清明連假後是各種膝蓋問題的高峰期，特別是長輩或本身有膝蓋問題的人，更要特別注意避免膝蓋受傷！例如長時間跪拜、上下山坡、提香爐供品等重物等動作會造成膝蓋傷害，要學著給膝蓋減少負擔！

長時間跪拜

王竣平表示，掃墓時，許多人會跪地祭拜祖先，但膝蓋承受過大壓力，容易造成軟骨磨損。尤其年長者或本來就有膝蓋問題的人，更容易感到疼痛或不適。建議做法：

●使用軟墊（如跪墊、毛巾），減少膝蓋與地面的直接壓力。

●縮短跪拜時間，改用微蹲或單腳跪姿，交替換腳減少負擔。

●若無宗教禁忌，可改為站立祭拜，保護關節健康。

上下山坡

王竣平指出，許多墓地位於山坡地，掃墓時需要走上坡或下坡，或是長時間上下樓梯，這些動作其實比平地行走更容易傷害膝蓋！尤其是下坡時，膝關節要承受比平時多3到4倍的壓力，長時間可能導致關節發炎，建議做法：

●走Z字形路線，減少膝蓋承受的衝擊力。

●下坡時放慢速度，避免大步跨越，最好扶著欄杆或支撐物。

●穿著有防滑功能的運動鞋，降低膝蓋受到的震盪。

王竣平說，掃墓時需要搬運供品、水果、燒紙錢等，這些重物如果提取方式不正確，不只會拉傷腰部，還會增加膝蓋壓力，導致關節損傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

王竣平說，掃墓時需要搬運供品、水果、燒紙錢等，這些重物如果提取方式不正確，不只會拉傷腰部，還會增加膝蓋壓力，導致關節損傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

提香爐供品等重物

王竣平說，掃墓時需要搬運供品、水果、燒紙錢等，這些重物如果提取方式不正確，不只會拉傷腰部，還會增加膝蓋壓力，導致關節損傷，建議做法：

●雙手平均分配重量，減少單側膝蓋負擔。

●搬重物時彎曲膝蓋、用腿部力量起身，而非彎腰直接提起。

●若需長時間搬運，可使用推車或請年輕人幫忙，避免膝蓋受傷。

王竣平提醒，如果掃墓後膝蓋疼痛超過3天未改善，建議尋求醫師協助！

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