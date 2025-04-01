健康網》4招不吃藥防暈車 藥師：車上別做這件事

藥師指出，6～12歲的兒童容易暈車，因前庭系統尚未完全發展，較容易對移動環境產生不適；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假將至，許多人規劃出遊，搭乘交通工具最怕暈車來攪局！藥師陳怡安接受《美醫誌》採訪指出，預防暈車除了使用暈車藥、暈車貼片，也可以透過一些方式來改善，如選擇合適座位，儘量坐在前座；減少視覺刺激，別在車上滑手機或看書；在安全前提下適時開窗，讓前庭知道「身體正在移動」；以及避免酒精、咖啡等飲食。

什麼是動暈症？

陳怡安表示，我們身體能夠保持平衡，主要是依靠「內耳前庭系統」，系統會接收身體移動的資訊，並將訊息傳遞給大腦，然而當前庭系統接收到的訊息與其他感官產生衝突時，大腦無法正確處理資訊，就容易引發暈眩、噁心等症狀，也就是所謂的「動暈症」。

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例如，搭乘交通工具時，雖然身體因為前進而感受到晃動，但如果此時眼睛專注於車內的固定物品上（例如手機或書本），視覺訊號顯示身體「沒有移動」，這時候前庭系統與視覺系統的感知發生不一致，就有可能引發暈車症狀。

藥師表示，身體能夠保持平衡，主要靠內耳前庭系統，搭車時若眼睛專注於手機，視覺訊號卻顯示身體「沒有移動」，這時前庭系統與視覺系統的感知發生不一致，就可能引發暈車；圖為情境照。（圖取自freepik）

容易暈車族群

陳怡安說，部份族群對於暈眩的耐受度較低，較容易受到動暈症的影響，包括：

●6～12歲的兒童：前庭系統尚未完全發展，較容易對移動環境產生不適。

●孕婦：因荷爾蒙變化影響平衡感，較易產生暈車反應。

●偏頭痛患者：本身的神經傳導對於刺激較為敏感，容易誘發暈眩。

●平衡功能較弱者：如內耳功能不穩定的族群，較容易受到環境變化影響。

陳怡安表示，目前市面上的暈車藥主要分為口服藥與貼片兩大類，作用原理是抑制前庭系統向大腦傳遞暈眩訊號，減少動暈症的發生。短程旅遊可選擇一般口服暈車藥，長途旅程則可考慮長效型口服藥或貼片，而貼片型藥物效果較持久，但可能會引起口乾、視力模糊等副作用，因此需謹慎使用。建議出遊前先找專業醫師或藥師諮詢，根據個人體質、旅遊天數及交通工具規劃適合藥品。

藥師指出，目前市面上的暈車藥主要分為口服藥與貼片兩大類，作用原理是抑制前庭系統向大腦傳遞暈眩訊號，減少動暈症的發生；示意圖。（資料照）

不吃藥防暈車4撇步

除了使用暈車藥，陳怡安也分享防暈車不吃藥4妙招。

1.選擇合適座位

搭車時坐在前座，可以減少視覺與前庭系統感官的不一致，也因此通常駕駛會比較少暈車，原因在於前座者視覺、前庭都能夠即時得知路況，身體可以預先做好準備，例如知道「正在準備轉彎」、「等等可能需要煞車」，因此後座者才會較容易暈車。

2.減少視覺刺激

盡量看遠方的景物，將視線固定於遠處的某一個定點，減少視覺晃動的不適，避免在交通工具上滑手機或看書，也可以戴上墨鏡或閉眼休息，減少視覺與身體感受的不協調。

3.保持空氣流通

在安全前提下適時開窗，除了保持空氣流通，靠窗的座位也可以透過感官，感受風吹在身上的感覺，讓前庭知道「身體確實正在移動」，避開誘發動暈症的環境因素。

藥師建議，搭車時在安全前提下適時開窗，讓前庭知道「身體正在移動」，避開誘發動暈症的環境因素；圖為情境照。（圖取自freepik）

4.避免刺激性食物與酒精

出發前及旅途中都盡量不要飲用含酒精的飲料，由於酒精會降低平衡中樞處理訊息的速度，可能使動暈症更加惡化。此外也要減少含咖啡因飲料的攝取，避免過度緊張、焦慮。

另外，陳怡安提醒，使用暈車藥或暈車貼片最好在出發前30～60分鐘就使用，讓藥效在旅途開始時便能夠發揮作用；並注意暈車藥可能與其他藥物產生交互作用，如併服有抗組織胺成份的感冒藥可能加重嗜睡；安眠藥、鎮靜劑增強中樞神經抑制作用；暈車藥可能影響眼內壓或泌尿功能，青光眼、攝護腺肥大患者慎用！

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