健康網》別再羨慕瘦子！ 營養師曝吃不胖4原因 點名4類人

營養師指出，食慾不好，或是有胃食道逆流困擾的人，都有可能吃不胖；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減肥是許多人的課題，但您知道「增重」也是嗎？有些人想增重比減肥還難呢！營養師余朱青分享，胖的人其實不吃或吃對就會瘦下來，可是瘦的人很可能是因為代謝快、腸胃吸收不佳才吃不胖。她也列出增重困難戶的特徵，如食慾不佳、新陳代謝快、長期過瘦。

余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發影片表示，很多人都覺得當瘦子好幸福，怎麼吃都不胖。但她強調，其實增重遠比減重困難，有些人吃不胖是因為下列4原因導致：

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●基礎代謝率高：天生代謝快，吃進去的熱量很快就消耗掉。

●腸胃吸收效率不同：有些人消化系統較敏感，營養吸收率較低。

●活動量高：習慣不自覺動來動去，消耗的熱量比想像中還多。

●食量小：一次吃不了太多，導致熱量累積不足。

營養師表示，瘦的人很可能是因為腸胃吸收不佳才吃不胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

另外，余朱青也點名4類人是增重困難戶，如大病初癒、想恢復健康體重者；新陳代謝快、想增肌卻一直沒效果者；食慾不好、吃一點就飽、體重上不去者，甚至是有胃食道逆流困擾的人，他根本吃不了身體需要的量；長期過瘦、想讓體態更結實有活力者。

健康增重4指南 「吃對」是關鍵

●增加優質蛋白質：如雞肉、魚、豆類，幫助肌肉生長。

●選擇健康脂肪：如酪梨、堅果、橄欖油，增加熱量攝取。

●少量多餐：讓身體有足夠能量來維持體重。

●搭配重量訓練：讓體重增加來自肌肉，而不是脂肪。

營養師分享健康增重4指南，增加優質蛋白質、選擇健康脂肪、少量多餐、搭配重量訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

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