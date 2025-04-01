自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》別再羨慕瘦子！ 營養師曝吃不胖4原因 點名4類人

2025/04/01 19:28

營養師指出，食慾不好，或是有胃食道逆流困擾的人，都有可能吃不胖；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師指出，食慾不好，或是有胃食道逆流困擾的人，都有可能吃不胖；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減肥是許多人的課題，但您知道「增重」也是嗎？有些人想增重比減肥還難呢！營養師余朱青分享，胖的人其實不吃或吃對就會瘦下來，可是瘦的人很可能是因為代謝快、腸胃吸收不佳才吃不胖。她也列出增重困難戶的特徵，如食慾不佳、新陳代謝快、長期過瘦。

余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發影片表示，很多人都覺得當瘦子好幸福，怎麼吃都不胖。但她強調，其實增重遠比減重困難，有些人吃不胖是因為下列4原因導致：

●基礎代謝率高：天生代謝快，吃進去的熱量很快就消耗掉。

●腸胃吸收效率不同：有些人消化系統較敏感，營養吸收率較低。

●活動量高：習慣不自覺動來動去，消耗的熱量比想像中還多。

●食量小：一次吃不了太多，導致熱量累積不足。

營養師表示，瘦的人很可能是因為腸胃吸收不佳才吃不胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，瘦的人很可能是因為腸胃吸收不佳才吃不胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

另外，余朱青也點名4類人是增重困難戶，如大病初癒、想恢復健康體重者；新陳代謝快、想增肌卻一直沒效果者；食慾不好、吃一點就飽、體重上不去者，甚至是有胃食道逆流困擾的人，他根本吃不了身體需要的量；長期過瘦、想讓體態更結實有活力者。

健康增重4指南 「吃對」是關鍵

●增加優質蛋白質：如雞肉、魚、豆類，幫助肌肉生長。

●選擇健康脂肪：如酪梨、堅果、橄欖油，增加熱量攝取。

●少量多餐：讓身體有足夠能量來維持體重。

●搭配重量訓練：讓體重增加來自肌肉，而不是脂肪。

營養師分享健康增重4指南，增加優質蛋白質、選擇健康脂肪、少量多餐、搭配重量訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享健康增重4指南，增加優質蛋白質、選擇健康脂肪、少量多餐、搭配重量訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中