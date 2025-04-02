健康網》3個月無醣類澱粉 學者：糖尿病、自律神經失調有望治癒

學者指出，若3個月暫時不均衡飲食不吃醣類澱粉（包括牛奶等），可讓自律神經失調回到正常運作的軌道；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論是要減重、治療糖尿病、自律神經失調，營養學者洪泰雄在臉書指出，正確的飮食療法不可少，倘若3個月暫時不均衡飲食不吃醣類澱粉（包括牛奶等），可讓自律神經失調回到正常運作的軌道，而腎上腺素分泌（荷爾蒙），正常不再自律神經失調，交感神經及副交感神經不再失序，憂鬱症、恐慌症、躁鬱症、過動症等都可以因飲食得宜而治癒。

洪泰雄說明，腦下垂體腺體具生長荷爾蒙的功能，被稱為8大腺體的總司令，分泌各種不同的荷爾蒙，利用它傳達各種荷爾蒙的訊息到身體下方的其它部位， 例如在其旁下視丘會傳達吃飽的信息（瘦體素）及肚子餓了訊息（餓饑素）給我們的腸胃迷走神經，讓我們停止進食或進食動作。當腦下垂體功能異常時，人體便會產生許多疾病，或者變得很胖、過高、矮小、巨人症、侏儒症，那是因為腦下垂腺功能失常所引發的。

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洪泰雄指出，葡萄糖是腦部能量的來源。「血糖值」是指血液中的葡萄糖濃度，攝取碳水化合物後，血液中的血糖一定會上升，不管血糖値多少，胰臟一定會分泌胰島素去降低血糖，以維持血糖平穩，或將血糖送入細胞供身體使用或是以脂肪方式儲存。但如果攝取過多的碳水化合物，而使血糖大量上升的情況，將會加重胰臟負擔，而產生胰島素阻抗問題，那胰島素就無法將血糖送入細胞，於是糖尿病焉然而生。另外當血糖降低時，也會由肝臓、肌肉等所儲存的肝糖，利用升糖激素，以便讓血糖上升，維持血糖穩定。

洪泰雄說，想要解決肥胖、糖尿病、自律神經失調等情形，可以改變飲食方式，把白飯，改成讓血糖平緩上升的糙米飯、攝取「食物膳食纖維」，以抑制醣類的吸收，建議用餐時，先吃蛋白質，讓血糖值不致快速上升 ，減少攝取醣類食物，多攝取「優質蛋白質」，以製造血清素，另外，還要養成不吃零食及喝冷飲的飲食習慣。

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