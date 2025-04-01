健康網》清明節思親傷痛難癒？ 心理師提7建議：不要獨自承受

心理師指出，當摯愛離開，我們會經歷一連串複雜的情緒，要提醒的是，這些情緒都是正常的，不需要強迫自己壓抑或忽略它們。哭泣不是軟弱，而是釋放情緒的一種方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明節即將來臨，這也是掃墓祭祖的時刻，面對摯愛、親人離世，難免會有思念、悲傷及不捨的情緒，台北同伴心理諮商所所長余佳容提供7建議，分別為允許自己悲傷、尋找情感支持、珍藏回憶、照顧自己的身心健康、找到自己的寄託、相信時間的力量，以及讓愛延續。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」指出，再多的準備，可能都無法讓你好好面對這樣悲痛的時刻，因此在清明節來臨前，提供怎麼處理面對親人離世時的傷痛建議。

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●允許自己悲傷 接受情緒的波動

余佳容說，當摯愛離開，我們會經歷一連串複雜的情緒，包括震驚、憤怒、悲傷，甚至內疚。要提醒的是，這些情緒都是正常的，不需要強迫自己壓抑或忽略它們。哭泣不是軟弱，而是釋放情緒的一種方式。如果需要時間獨處，就給自己一些空間；如果你想找人傾訴，也請不要猶豫開口。

●尋找情感支持 不要獨自承受

失去親人後，孤獨的感覺會變得格外強烈。但余佳容希望當事人可以記住，你並不孤單。家人、朋友，甚至專業心理諮詢，都能成為你的情感支柱。

她建議，不妨試著與信任的人分享你的感受，或者參加支持團體，與有類似經歷的人交流，這能讓你感到被理解，並減輕內心的壓力。

失去親人後，若感到孤獨、悲傷，可以尋求家人、朋友，甚至專業心理諮詢的幫助，不要獨自承受；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●珍藏回憶 用愛填補遺憾

與其將逝去的親人視為一種缺失，不如珍惜他們留下的美好回憶。余佳容建議，可以翻閱舊照片、寫下過去的點滴，甚至可以擺出一個「回憶角落」，放上親人曾經喜愛的物品，讓思念化為心中的溫暖。這並不是執著於過去，而是用愛來填補內心的空缺。

●照顧自己的身心健康 讓自己慢慢復原

悲傷容易讓人忽略自己的健康，但身心的穩定有助於走出哀痛。余佳容說，她知道「茶不思飯不想」是真的，但還是要試著保持良好的作息，吃營養均衡的食物，多做適量運動，例如散步、瑜伽或冥想，讓自己逐漸恢復活力。

此外，寫日記也是一種很好的療癒方式，能夠幫助釐清內心的情緒，讓你更快走出陰霾。

心理師指出，寫日記也是一種很好的療癒方式，能夠幫助釐清內心的情緒，讓你更快走出陰霾。（圖擷取自photoAC）

●找到自己的寄託 轉化痛苦為力量

有時候，我們需要找到新的方式來寄託情感。余佳容建議，可以試著學習一項新技能、參與志工活動，或是從事創作，無論是繪畫、寫作、音樂都很好。這些能幫助我們分散注意力，還能將悲傷轉化為正向的能量，讓我們的生命更有意義。

●相信時間的力量 學會與悲傷共存

「時間能夠療癒一切」並不是一句空話。雖然失去的痛苦不會憑空消失，但隨著時間的推移，悲傷會變得沒那麼鋒利，而我們也會學會與這份思念共存。當你開始能夠微笑回憶起那些美好的時光，而不是只感受到痛苦時，就代表你正在慢慢走出來。

●讓愛延續 以不同方式紀念親人

親人的愛並不會因為離世而消失，而是以另一種方式陪伴著我們。心理師建議，可以選擇捐款給他們生前關心的慈善機構，種下一棵樹，或是延續他們未完成的夢想。這些行動能讓他們的愛與精神在世界上繼續存在，也能帶給你內心的安慰。

要做到放下真的很難，有些人甚至可能要花一輩子，但那也沒關係，無論你的感受是什麼都可以，不要怪自己，也值得被理解與陪伴。

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