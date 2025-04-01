自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》清明節思親傷痛難癒？ 心理師提7建議：不要獨自承受

2025/04/01 21:15

心理師指出，當摯愛離開，我們會經歷一連串複雜的情緒，要提醒的是，這些情緒都是正常的，不需要強迫自己壓抑或忽略它們。哭泣不是軟弱，而是釋放情緒的一種方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

心理師指出，當摯愛離開，我們會經歷一連串複雜的情緒，要提醒的是，這些情緒都是正常的，不需要強迫自己壓抑或忽略它們。哭泣不是軟弱，而是釋放情緒的一種方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明節即將來臨，這也是掃墓祭祖的時刻，面對摯愛、親人離世，難免會有思念、悲傷及不捨的情緒，台北同伴心理諮商所所長余佳容提供7建議，分別為允許自己悲傷、尋找情感支持、珍藏回憶、照顧自己的身心健康、找到自己的寄託、相信時間的力量，以及讓愛延續。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」指出，再多的準備，可能都無法讓你好好面對這樣悲痛的時刻，因此在清明節來臨前，提供怎麼處理面對親人離世時的傷痛建議。

●允許自己悲傷  接受情緒的波動

余佳容說，當摯愛離開，我們會經歷一連串複雜的情緒，包括震驚、憤怒、悲傷，甚至內疚。要提醒的是，這些情緒都是正常的，不需要強迫自己壓抑或忽略它們。哭泣不是軟弱，而是釋放情緒的一種方式。如果需要時間獨處，就給自己一些空間；如果你想找人傾訴，也請不要猶豫開口。

●尋找情感支持  不要獨自承受

失去親人後，孤獨的感覺會變得格外強烈。但余佳容希望當事人可以記住，你並不孤單。家人、朋友，甚至專業心理諮詢，都能成為你的情感支柱。

她建議，不妨試著與信任的人分享你的感受，或者參加支持團體，與有類似經歷的人交流，這能讓你感到被理解，並減輕內心的壓力。

失去親人後，若感到孤獨、悲傷，可以尋求家人、朋友，甚至專業心理諮詢的幫助，不要獨自承受；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

失去親人後，若感到孤獨、悲傷，可以尋求家人、朋友，甚至專業心理諮詢的幫助，不要獨自承受；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●珍藏回憶  用愛填補遺憾

與其將逝去的親人視為一種缺失，不如珍惜他們留下的美好回憶。余佳容建議，可以翻閱舊照片、寫下過去的點滴，甚至可以擺出一個「回憶角落」，放上親人曾經喜愛的物品，讓思念化為心中的溫暖。這並不是執著於過去，而是用愛來填補內心的空缺。

●照顧自己的身心健康  讓自己慢慢復原

悲傷容易讓人忽略自己的健康，但身心的穩定有助於走出哀痛。余佳容說，她知道「茶不思飯不想」是真的，但還是要試著保持良好的作息，吃營養均衡的食物，多做適量運動，例如散步、瑜伽或冥想，讓自己逐漸恢復活力。

此外，寫日記也是一種很好的療癒方式，能夠幫助釐清內心的情緒，讓你更快走出陰霾。

心理師指出，寫日記也是一種很好的療癒方式，能夠幫助釐清內心的情緒，讓你更快走出陰霾。（圖擷取自photoAC）

心理師指出，寫日記也是一種很好的療癒方式，能夠幫助釐清內心的情緒，讓你更快走出陰霾。（圖擷取自photoAC）

●找到自己的寄託  轉化痛苦為力量

有時候，我們需要找到新的方式來寄託情感。余佳容建議，可以試著學習一項新技能、參與志工活動，或是從事創作，無論是繪畫、寫作、音樂都很好。這些能幫助我們分散注意力，還能將悲傷轉化為正向的能量，讓我們的生命更有意義。

●相信時間的力量 學會與悲傷共存

「時間能夠療癒一切」並不是一句空話。雖然失去的痛苦不會憑空消失，但隨著時間的推移，悲傷會變得沒那麼鋒利，而我們也會學會與這份思念共存。當你開始能夠微笑回憶起那些美好的時光，而不是只感受到痛苦時，就代表你正在慢慢走出來。

●讓愛延續  以不同方式紀念親人

親人的愛並不會因為離世而消失，而是以另一種方式陪伴著我們。心理師建議，可以選擇捐款給他們生前關心的慈善機構，種下一棵樹，或是延續他們未完成的夢想。這些行動能讓他們的愛與精神在世界上繼續存在，也能帶給你內心的安慰。

要做到放下真的很難，有些人甚至可能要花一輩子，但那也沒關係，無論你的感受是什麼都可以，不要怪自己，也值得被理解與陪伴。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中