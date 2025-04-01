天冷全身痠痛！彰醫痠痛門診翻倍 醫：注意肌肉保暖防拉傷

天冷，酸痛舊疾復發，病人靠活血化瘀藥材薰蒸或針灸治療。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕這個冬季與春季異常寒冷，到現在快接近清明節，卻仍有14、15度的低溫。極端的溫度，造成許多有痠痛舊疾的病人復發。彰化醫院發現，今（2025）年冬天因肌肉拉扭傷及舊傷復發的患者較去（2024）年大增1倍以上，醫師提醒民眾，接下來天候乍暖還寒溫差大，還是要注意肌肉保暖，小心受傷。

彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，天氣寒冷引發身體痠痛有跡可尋，今年的冬天去年11月底就開始，比起往年的12月中下旬開始，早了約1個月。極端寒冷的氣溫使得腰背痛、腳踝痛的病人特別多，尤其是身體疲累者及中老年人更是明顯。

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醫師們發現，有前來看病的患者說，出去遛狗一下，隔天就出現酸痛。究其原因，在於患者只穿拖鞋，而當天很冷，使得筋肉緊繃、關節活動度僵硬，即使只是轉身，也可能足踝扭傷；另案例如一名女士，一早起床，突然腰痛劇烈，根本站不直，緊急到急診打了止痛針和肌肉鬆弛劑，疼痛稍減，但仍難正常活動。該名患者雖沒有到拉傷或扭傷，但天氣一冷，肌肉僵硬，血液循環變差，傷到早年舊傷處的軔帶而復發。

對於天冷導致的拉扭傷，黃鋒榮建議，可先冰敷再熱敷，擦藥或使用貼布也可嘗試，如未改善，仍要就醫。

黃鋒榮強調，雖然冬天快過了，但接下來乍暖還寒的日子，也是很容易因早晚溫差大，筋肉收縮及忽略保暖，引發拉扭傷或舊傷復發。他建議，一大早就要出門的人，要作好身體及足踝保暖；有舊傷者或老年人使用束腰、束踝等護具保護；搬東西等彎腰扭身動作要慢一點；讓生活鬆一點，不要太疲累；建立運動習慣，讓肌肉強壯。

天冷，酸痛舊疾復發，病人靠活血化瘀藥材薰蒸或針灸治療。（記者顏宏駿攝）

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