健康網》陰莖彎成問號 還超痛！醫：這習慣造成

一名男子長期吸菸，導致陰莖海綿體發炎而變得彎曲，且相當疼痛，被診斷佩洛尼氏症。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕顧家醫療總院長顧芳瑜分享，他接過一名個案，因陰莖海綿體持續發炎，陰莖嚴重彎曲，且伴隨劇烈疼痛；然原因是嚴重菸癮造成佩羅尼氏症，海綿體發炎導致陰莖彎曲。

顧芳瑜談到，一對從加拿大返台的夫妻，因先生陰莖嚴重彎曲導致性交困難，去年求診表示想做陰莖矯正手術。顧芳瑜檢查後，發現該患者罹患的是「佩羅尼氏症」，一種後天性陰莖彎曲疾病。經了解，該患者有重度菸癮，也曾做過嗎啡戒斷。

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顧芳瑜判斷，這是長期抽菸所產生的自由基攻擊，導致海綿體持續發炎，最終使陰莖嚴重彎曲，呈現「問號」形狀。由於患者發炎症狀嚴重，不適合立即手術，顧芳瑜建議他先戒菸一段時間，並開立強效消炎藥減緩不適。半年後，患者回診，確認發炎症狀減緩，彎曲程度未惡化，最終成功完成手術。

顧芳瑜說明，佩羅尼氏症是一種後天性陰莖彎曲疾病，主要因陰莖海綿體外的白膜中形成纖維斑塊，導致陰莖在勃起時出現彎曲、疼痛等問題。該症的確切成因不明，但目前認為與遺傳、疾病、性交造成的陰莖外傷以及抽菸等因素有關。研究顯示，約有5%的男性患有此症，且多發於40歲以上的男性。

顧芳瑜表示，此次收治的患者約45歲，長期有抽菸習慣，因此判斷其病情與抽菸造成的體內自由基攻擊導致發炎有關。由於在發炎性的急性發作期不適合進行陰莖矯正手術，因此先開立長效消炎藥，並建議患者戒菸一段時間，觀察發炎及彎曲的症狀是否減緩，再考慮手術。半年後回診追蹤，患者表示已減少抽菸，彎曲程度在過去半年內未明顯惡化，經評估後，建議患者選擇對性功能影響較小的白膜摺疊術進行矯正。

顧芳瑜進一步說明，白膜摺疊術是目前較為主流的矯正手術，透過不可吸收型縫線將白膜摺疊來矯正陰莖彎曲，雖然可能導致陰莖略微縮短，但相較於其他手術方式，較不會影響勃起功能。另一種傳統的白膜切除術則是將彎曲部位的白膜切除，並以移植物修補缺損，此方法適用於嚴重病例，但可能增加陽痿風險，因此需審慎評估。

此外，對於陰莖彎曲初期的患者，通常也會建議優先採取非手術療法，例如口服維生素E、對氨苯甲酸鉀等藥物，以減輕疼痛並防止彎曲惡化，或是局部注射類固醇、膠原蛋白酶等，以減少纖維組織增生。

顧芳瑜強調，若陰莖彎曲超過15至20度以上，就應考慮治療，但仍需評估患者的性生活狀況，若彎曲程度對性生活影響不大，則不一定需要手術矯正。坊間也有說法認為，陰莖輕微上翹可能提升性伴侶的感受，因此若彎曲並未造成困擾，則無須特別矯正。但若彎曲程度已影響性行為或造成不適，仍建議及早就醫，尋求專業醫師評估與治療，以避免病情進一步惡化，影響生活品質。

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