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健康網》偏側咀嚼恐歪臉、牙周病！ 牙醫4招助改善

2025/04/01 12:04

牙醫師指出，偏側咀嚼恐導致臉型不對稱、容易有牙齦炎或牙周病等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

牙醫師指出，偏側咀嚼恐導致臉型不對稱、容易有牙齦炎或牙周病等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期習慣用單邊咀嚼，小心不只影響牙齒，還會讓臉型不對稱！牙醫師歐凱捷指出，偏側咀嚼恐導致臉型不對稱、容易有牙齦炎或牙周病等問題。建議培養均勻咀嚼習慣、矯正牙齒、補牙或植牙、治療蛀牙或牙周病等口腔問題來改善。

歐凱捷於臉書粉專「歐凱捷Dr.Ou牙醫Club」發文指出，偏側咀嚼成因包含：單側缺牙、蛀牙，影響咀嚼；咬合不正，牙齒排列不均；習慣性口呼吸，影響下頷發展；以及乳牙與恆牙生長不平衡。

當一側的牙齒不好用力，咀嚼習慣就會逐漸向另一側偏移。恐會導致臉型不對稱，大小臉明顯；單側咀嚼肌發達，另一側退化；牙齒嚴重磨損，導致咬合紊亂；易有牙齦炎、牙周病等問題。

牙醫師提到，若咬合不正影響咀嚼，可透過牙套等矯正治療來平衡施力；圖為情境照。（圖取自freepik）

牙醫師提到，若咬合不正影響咀嚼，可透過牙套等矯正治療來平衡施力；圖為情境照。（圖取自freepik）

均勻咀嚼 4招助改善

●培養均勻咀嚼習慣：有意識地左右交替使用牙齒咀嚼，避免總是用同一側施力。

●矯正牙齒：若咬合不正影響咀嚼，可透過牙套等矯正治療來平衡施力。

●補牙或植牙：若因缺牙導致偏側咀嚼，可考慮假牙、植牙或牙橋恢復功能。

●治療口腔問題：牙齒鬆動、蛀牙、牙周病都可能影響咀嚼，早期發現並治療，避免問題惡化。

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