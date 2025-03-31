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健康網》孩子「夜間」頻用手機 遭網路霸凌風險高

2025/03/31 20:05

研究顯示，夜間使用手機的頻率和每晚睡眠時間少於8小時的情況在青春期早期達到尖峰，且在年輕女孩中更為明顯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

研究顯示，夜間使用手機的頻率和每晚睡眠時間少於8小時的情況在青春期早期達到尖峰，且在年輕女孩中更為明顯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國外研究顯示，遭受網路霸凌的孩子近75％承認整晚都會查看手機，而未遭受網路霸凌的參與者只有不到一半的比例會在晚上使用手機；專家提醒，過度使用網路和3C產品不利孩子身心健康，家長可透過3方法，教導孩子如何有效運用3C產品，並保護孩子，避免遭受傷害。

兒童節即將到來，董氏基金會心理衛生中心提醒，家長若發現他們在該睡覺的時間仍頻繁使用手機，須留意其睡眠品質和心理健康是否出現不良影響。根據去年8月發表於《青少年（Adolescents）》期刊的研究指出，夜間使用手機不僅剝奪了孩子的睡眠時間，也會對他們的心理健康產生負面影響，尤其是曾遭受網路霸凌的孩子。

該研究由南澳大學研究中心所進行，研究者以53,734名年齡介於7-19歲的學生為對象，了解他們的睡眠與「夜間」（應該在睡覺的時間）使用手機的習慣，以及遭受網路霸凌的經驗和壓力水平之間的關係。

夜間常用手機 睡眠品質差

研究顯示，約34%的小學生及超過60%的青少年，在晚上該睡覺的時間使用手機；夜間使用手機的頻率和每晚睡眠時間少於8小時的情況在青春期早期達到尖峰，且在年輕女孩中更為明顯。

研究也發現，遭受網路霸凌的參與者，近75％承認整晚都會查看手機，而未遭受網路霸凌的參與者只有不到一半表示晚上有使用手機。

研究發現，遭受網路霸凌的參與者，近75％承認整晚都會查看手機，而未遭受網路霸凌的參與者只有不到一半表示晚上有使用手機。（圖擷取自photoAC）

研究發現，遭受網路霸凌的參與者，近75％承認整晚都會查看手機，而未遭受網路霸凌的參與者只有不到一半表示晚上有使用手機。（圖擷取自photoAC）

宇寧身心診所院長吳佑佑表示，許多研究已證實，過度使用網路和3C產品與睡眠影響密切相關。當孩子夜裡醒過來看手機，受到強光和藍光刺激可能導致失眠，或干擾他們的睡眠周期，進而對睡眠和生活造成影響。

醫師指出，當孩子夜裡醒過來看手機，受到強光和藍光刺激可能導致失眠，或干擾他們的睡眠周期，進而對睡眠和生活，造成影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師指出，當孩子夜裡醒過來看手機，受到強光和藍光刺激可能導致失眠，或干擾他們的睡眠周期，進而對睡眠和生活，造成影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

吳佑佑表示，半夜使用手機或高度依賴手機的孩子，暴露在網路霸凌情境的風險較高。通常我們在網路發布訊息後，會查看是否有人看到，別人怎麼回應，以及如何回覆他人的回應。越頻繁使用，越容易依賴網路，若選擇公開發表內容，未限定觀看對象，後續失控的言論與網路霸凌事件發生的風險將提升。

她提醒，連大人都不見得能夠控制自己不去使用手機，更何況是孩子，建議家長教導孩子如何有效運用3C產品，更智慧地應用這些工具，避免不當使用影響生活和心理健康。

專家授3方法 助孩子建立手機使用習慣

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，使用手機透過社群互動、記錄生活已是常態，當看到有些回應和想像的不同時，自然會擔心、想回覆，而「思考」本身很難關機，所以容易干擾睡眠，建議父母可透過以下3點幫助孩子建立健康的手機使用習慣。

●說明而有共識：跟孩子說明不睡覺玩手機的缺點，像是會吸引晚睡的人線上聊天、玩遊戲，常因此不好意思提早休息，可教孩子練習拒絕，或告知對方要先下線。

●增強給予獎勵：父母以孩子喜歡的事物作為獎勵，當孩子在約定的時間休息就能夠獲得，時間拉長就會變成一種習慣。

●從小目標開始：用手機對孩子來說，可能是1種紓壓，避免讓孩子產生剝奪感與抗拒感，可利用漸進式的目標設定，幫助他們克服覺得很難的心理障礙，例如從睡覺時間提早十分鐘開始，逐步接近最終目標，較容易與孩子取得共識。

前述研究也發現曾遭受網路霸凌的孩子，晚上察看手機的比例高達3/4，葉雅馨提醒，當孩子表現與過往明顯不同，且出現不語、愁苦、時不時盯看手機，焦躁不安、失眠，擔心手機被拿走、明明有什麼事卻聲稱沒事等跡象，孩子可能正遭受網路霸凌，父母應主動給予支持協助，包含保留證據、封鎖霸凌者、尋求法律協助等方法，保護孩子，避免遭受傷害。

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