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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

32歲男規律運動又養生 跑馬拉松昏倒2次竟是心梗

2025/03/31 10:22

32歲男子跑馬拉松昏倒2次送醫，醫師檢查後判斷為急性心肌梗塞，立即執行心導管手術，在搶通血管後放置1支支架。（中醫大新竹附醫提供）

32歲男子跑馬拉松昏倒2次送醫，醫師檢查後判斷為急性心肌梗塞，立即執行心導管手術，在搶通血管後放置1支支架。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕32歲男子平時除了跑步，還會進行重訓等運動，並且每年健檢，吃保健食品養生，日前參加馬拉松比賽時卻突然暈倒了2次，到醫護站休息後，仍然感到胸悶和呼吸喘，因此緊急送急診；經心電圖檢查，醫師判斷為急性心肌梗塞，立即執行心導管手術，在搶通血管後放置1支支架，手術約1個小時，患者恢復狀況良好，術後第3天就出院。

該名跑者不解，這是第四次參加馬拉松賽事，過去從未發生類似狀況，且平時都有保健運動，怎麼還會發生心肌梗塞？對此，中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科醫師薛朝文表示，心肌梗塞雖好發於50歲以上族群，但現代人飲食西化、生活緊湊、作息失調，心肌梗塞的發生已有年輕化的趨勢。

薛朝文說明，即便是年輕常運動的人，也可能發生血管阻塞，若同時有心血管疾病的家族病史、三高患者、肥胖、吸菸等高風險的狀況，更容易加速血管阻塞。

心臟內科醫師薛朝文表示，心肌梗塞雖好發於50歲以上族群，但現代人飲食西化、生活緊湊、作息失調，心肌梗塞的發生已有年輕化的趨勢。（記者廖雪茹攝）

心臟內科醫師薛朝文表示，心肌梗塞雖好發於50歲以上族群，但現代人飲食西化、生活緊湊、作息失調，心肌梗塞的發生已有年輕化的趨勢。（記者廖雪茹攝）

薛朝文進一步解釋，若血管本身就有病變，可能像不定時炸彈一樣突然惡化，急性惡化的血管阻塞導致心肌梗塞，威脅到生命安全。這名個案剛好發生在跑步時，運動時會讓阻塞的血管血流量比平常更少，胸悶胸痛等症狀會更明顯。典型心絞痛就是在運動或是情緒激動時會變嚴重，休息時會緩解。不過，運動對於心血管的健康有益處，能讓心絞痛更早被發現，仍然建議每週至少5天、每天至少30分鐘的次中等強度運動。

薛朝文表示，急性心肌梗塞是血管突然完全堵塞，只靠藥物不一定能恢復血流，須由專科醫師判斷是否進行心導管手術。現今的心導管技術已經十分純熟，大部分的病患都能在清醒的狀態下完成，微創的技術使傷口如同針孔一般。

薛朝文強調，常規的健康檢查不一定能發現血管阻塞，因為這類問題通常需要更進一步的檢查，如電腦斷層血管攝影或運動心電圖，尤其高風險族群，要更加留意胸悶胸痛等症狀，並考慮進一步就醫檢測，即使是年輕人，也不該忽視心血管健康，避免發生憾事。

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