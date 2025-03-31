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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》面癱突襲！ 一覺醒來竟嘴歪眼斜 中醫助重拾笑容

2025/03/31 21:42

中醫師表示，顏面神經負責控制面部表情肌肉的運動，例如微笑、皺眉或閉眼等。當顏面神經受到壓迫或發炎時，會導致這些肌肉的無力或癱瘓；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師表示，顏面神經負責控制面部表情肌肉的運動，例如微笑、皺眉或閉眼等。當顏面神經受到壓迫或發炎時，會導致這些肌肉的無力或癱瘓；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕55歲的王先生早晨起床，突然發現一側面部肌肉無力，出現口角歪斜及閉眼困難，無法正常進食和表情動作，就醫診斷為顏面神經麻痺，不僅影響外觀，還帶來巨大的心理壓力。所幸經中醫以針灸搭配中藥調理，面部活動逐漸恢復，最終重拾自然的笑容，找回健康與自信。

顏面神經麻痺是什麼？

彰化馬光中醫診所醫師游凱翔指出，顏面神經麻痺是由顏面神經受損所引起。顏面神經負責控制面部表情肌肉的運動，例如微笑、皺眉或閉眼等。當顏面神經受到壓迫或發炎時，會導致這些肌肉的無力或癱瘓。

游凱翔表示，顏面神經的發炎大多是由病毒感染引起的。最常見的病毒是「單純病毒」，這種病毒會潛伏在體內，一旦免疫系統受到壓力或降低時，病毒重新活躍，造成顏面神經麻痺。

「帶狀疱疹病毒」也會引起顏面神經麻痺，症狀包括面部麻痺，伴隨耳朵或耳後區域的疼痛、紅疹或水泡。這是一種較為嚴重的情況，除了顏面神經麻痺，還會引發聽力喪失或眩暈等症狀。

中醫師指出，「帶狀疱疹病毒」也會引起顏面神經麻痺，還會引發聽力喪失或眩暈等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，「帶狀疱疹病毒」也會引起顏面神經麻痺，還會引發聽力喪失或眩暈等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫內外調理 全面恢復面部功能

至於顏面神經麻痺治療，他說，中醫認為，顏面神經麻痺的根本原因在於經絡阻滯、氣血運行不暢，與風寒外襲、氣虛血瘀等因素密切相關。治療時，透過針灸和中藥的綜合運用，調整經絡氣血，促進面部神經與肌肉的功能恢復，達到標本兼治的效果。

針灸可以：

●促進神經末梢的血液供應，提升神經細胞的代謝功能。
●刺激神經反射，增強面部肌肉的收縮能力。
●調節中樞神經系統，緩解神經損傷引起的功能障礙。

針灸5穴位有助改善顏面神經麻痺。（馬光中醫診所提供）

針灸5穴位有助改善顏面神經麻痺。（馬光中醫診所提供）

針灸常用穴位與作用：

地倉穴（位於嘴角外側）：促進嘴角肌肉恢復，改善嘴角歪斜。
陽白穴（位於眉毛上方）：提升眉毛活動能力，緩解額部麻木。
攢竹穴（位於眉頭內側）：改善眼周肌肉功能，幫助閉眼。
頰車穴（位於下頷角）：緩解面部僵硬，促進面部肌肉活動。
合谷穴（位於手背）：調節全身氣血，輔助改善局部症狀。

游凱翔指出，在急性期，治療重點是疏風通絡、祛風散寒，改善局部經絡阻滯。隨著病情穩定，治療會轉向補益氣血、活血化瘀，促進神經再生和面部功能的全面恢復。

彰化馬光中醫診所醫師游凱翔。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師游凱翔。（馬光中醫診所提供）

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