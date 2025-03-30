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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》半夜抽筋超痛！ 中醫3招遠離反覆發作

2025/03/30 21:32

曾柏翰認為「肝藏血，腎藏精」，肝腎不足時，筋脈會失去滋養，容易遭遇外邪侵襲，進而引發抽筋；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾柏翰認為「肝藏血，腎藏精」，肝腎不足時，筋脈會失去滋養，容易遭遇外邪侵襲，進而引發抽筋；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾經半夜因為抽筋而痛醒？或是在運動中突然抽筋？翰醫堂中醫診所的中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享針對抽筋問題的中醫治療方法，包含調理氣血、小針刀治療、改善體質。他表示，中醫不僅能夠幫助舒緩抽筋，還能從根本調理體質，讓人遠離反覆發作的困擾。

調理氣血 舒筋活絡

曾柏翰認為「肝藏血，腎藏精」，肝腎不足時，筋脈會失去滋養，容易遭遇外邪侵襲，進而引發抽筋。曾醫師建議，針對此問題，內服中藥如芍藥甘草湯，有助於補充氣血，並舒筋活絡。

小針刀治療 舒緩抽筋

曾柏翰指出，對於因筋膜組織發炎、沾黏或增生所引起的疼痛和抽筋問題，推薦小針刀治療，這種局部治療方法能有效改善血管與神經卡壓，幫助舒緩不適感。

改善體質 遠離抽筋困擾

經常抽筋的人，可能是因為風、寒、濕、熱等外邪影響體質，造成虛損。透過中醫的整體調理，能有效改善這些問題，達到預防抽筋的效果。常用的藥材包括芍藥、木瓜、霍香、砂仁等，結合內服與外用，效果更為顯著。

曾柏翰強調，若抽筋問題頻繁發作，應尋求專業中醫師的指導，透過綜合調理，從根本改善體質，讓抽筋不再成為生活的困擾。

曾柏翰指出，對於因筋膜組織發炎、沾黏或增生所引起的疼痛和抽筋問題，推薦小針刀治療。（資料照）

曾柏翰指出，對於因筋膜組織發炎、沾黏或增生所引起的疼痛和抽筋問題，推薦小針刀治療。（資料照）

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