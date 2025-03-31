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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》4招快速剝蒜 「搖一搖」順便瘦手臂

2025/03/31 07:30

徒手剝大蒜不僅費時還會沾上味道。對此，農糧署分享4招快速剝皮法，拍扁、微波、切斷，以及搖晃法；示意圖。（資料照）

徒手剝大蒜不僅費時還會沾上味道。對此，農糧署分享4招快速剝皮法，拍扁、微波、切斷，以及搖晃法；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蒜頭可說是台式料理必備辛香料之一，不過蒜頭皮可不好搞，徒手剝皮不僅費時還會沾上味道；對此，農糧署分享4招快速剝皮法，拍扁微波切斷，以及將蒜頭放進保鮮盒上下搖晃，讓蒜皮摩擦自然掉落的搖晃法

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文分享，蒜頭是料理中常見的調味料，不論是蒜香義大利麵、蒜香奶油蝦、蒜香麵包等都香氣十足。國產蒜頭最大產地在雲林，其他產地彰化沿海（芳苑、大城和伸港）以及台南沿海（北門、七股）皆有種植，而2月至4月的國產大蒜最新鮮美味。

拍扁、微波 4招輕鬆剝

拍扁法（5秒鐘）：以菜刀刀面或肉槌朝蒜頭拍扁，蒜皮分離後就能剝除；蒜頭破碎、切末更快。

微波法（7秒鐘）：微波爐加熱7秒，蒜皮乾裂輕鬆取出；造型完整、蒜味淡。

摇晃法（30秒鐘）：放進保鮮盒上下搖晃，蒜皮磨擦後皮掉落。搖一搖順便瘦手臂。

切斷法（10秒鐘）：蒜瓣或蒜球對半切，輕鬆去皮。

農糧署分享快速剝蒜技巧。（圖擷取自農糧署臉書）

農糧署分享快速剝蒜技巧。（圖擷取自農糧署臉書）

大蒜營養豐富、能抗菌

根據農業部資料，大蒜為國人日常不可或缺之重要調味佐料，也是全世界公認為最接近藥品的健康蔬菜食品。蒜頭富含維生素C（蒜葉38mg/100g，蒜瓣7mg/100g）、碳水化合物（蒜葉9mg/100g，蒜瓣25mg/100g） 及硫、磷、鐵等各種礦物質，特別是含有蒜素（Allicin），具有殺菌、抗菌作用，大蒜辣素被譽為天然的抗生素， 古今中外皆廣泛用於多種疾病之預防與治療。

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