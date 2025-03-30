運動族也能水噹噹 林郁婷曝肌膚困擾 醫教護膚秘訣

林郁婷今天以親善大使身分，受邀出席台灣醫用雷射光電學會「2025LMSTW春季研討會」。（中央社提供）

〔中央社〕運動場上揮汗如雨，巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷長期高強度訓練，肌膚面臨曝曬、摩擦、流汗的挑戰。愛運動的民眾增加，皮膚科醫師傳授防曬及清潔等秘訣，讓運動族內外都閃亮。

林郁婷今天以親善大使身分，受邀出席台灣醫用雷射光電學會「2025LMSTW春季研討會」，以運動員視角分享運動與醫美結合的可能性，皮膚敏感、偏乾性的她說，國訓中心位在太陽很「毒」的高雄市，長期戶外體能訓練，曝曬加上戴護具摩擦，皮膚容易出現問題。

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身為需要經常海外移地訓練的運動員，時差、飲食、住宿乾淨與否，挑戰肌膚極限，除了日常防曬、清潔與保濕，林郁婷關注透過醫學美容的科學方式，深層修復保養皮膚。她說，隨著出席活動需求增加，「我的目標就是出門不用化妝，素顏就是最好狀態」。

台灣醫用雷射光電學會理事長、台北長庚醫院皮膚科主治醫師胡倩婷會後告訴中央社記者，因為新陳代謝很好，愛運動的人皮膚大部分會很好。

胡倩婷說，運動所帶來的皮膚問題，主要來自於汗水與潮濕，容易引發皮屑芽孢菌性毛囊炎。許多運動員背部會長痘痘，皮屑芽孢菌性毛囊炎就是「凶手」，但這些並非一般的痘痘，而是由黴菌感染引起的，需要透過口服藥物及外用藥物來改善。

胡倩婷表示，戶外運動應該特別小心防曬，因為長時間曝曬會導致曬斑，應記得塗抹防曬乳，若運動時間較長，建議過程中補擦防曬產品，重新塗抹防曬乳前，務必將汗水洗淨，保持乾爽後再補擦。謹慎選擇運動時間非常重要，建議選在早上9時前最理想，因為陽光較為柔和。

胡倩婷說，室內運動須注意保持乾燥，戶外運動則要做好防曬，愛運動的民眾通常流汗較多，皮膚偏油性，平時可以使用控油產品來幫助管理油脂，特別注意清潔保養，對於油性皮膚的人來說，運動後最好洗臉，特別是中午時分，皮膚會分泌更多油脂。

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