自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

運動族也能水噹噹 林郁婷曝肌膚困擾 醫教護膚秘訣

2025/03/30 19:41

林郁婷今天以親善大使身分，受邀出席台灣醫用雷射光電學會「2025LMSTW春季研討會」。（中央社提供）

林郁婷今天以親善大使身分，受邀出席台灣醫用雷射光電學會「2025LMSTW春季研討會」。（中央社提供）

〔中央社〕運動場上揮汗如雨，巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷長期高強度訓練，肌膚面臨曝曬、摩擦、流汗的挑戰。愛運動的民眾增加，皮膚科醫師傳授防曬及清潔等秘訣，讓運動族內外都閃亮。

林郁婷今天以親善大使身分，受邀出席台灣醫用雷射光電學會「2025LMSTW春季研討會」，以運動員視角分享運動與醫美結合的可能性，皮膚敏感、偏乾性的她說，國訓中心位在太陽很「毒」的高雄市，長期戶外體能訓練，曝曬加上戴護具摩擦，皮膚容易出現問題。

身為需要經常海外移地訓練的運動員，時差、飲食、住宿乾淨與否，挑戰肌膚極限，除了日常防曬、清潔與保濕，林郁婷關注透過醫學美容的科學方式，深層修復保養皮膚。她說，隨著出席活動需求增加，「我的目標就是出門不用化妝，素顏就是最好狀態」。

台灣醫用雷射光電學會理事長、台北長庚醫院皮膚科主治醫師胡倩婷會後告訴中央社記者，因為新陳代謝很好，愛運動的人皮膚大部分會很好。

胡倩婷說，運動所帶來的皮膚問題，主要來自於汗水與潮濕，容易引發皮屑芽孢菌性毛囊炎。許多運動員背部會長痘痘，皮屑芽孢菌性毛囊炎就是「凶手」，但這些並非一般的痘痘，而是由黴菌感染引起的，需要透過口服藥物及外用藥物來改善。

胡倩婷表示，戶外運動應該特別小心防曬，因為長時間曝曬會導致曬斑，應記得塗抹防曬乳，若運動時間較長，建議過程中補擦防曬產品，重新塗抹防曬乳前，務必將汗水洗淨，保持乾爽後再補擦。謹慎選擇運動時間非常重要，建議選在早上9時前最理想，因為陽光較為柔和。

胡倩婷說，室內運動須注意保持乾燥，戶外運動則要做好防曬，愛運動的民眾通常流汗較多，皮膚偏油性，平時可以使用控油產品來幫助管理油脂，特別注意清潔保養，對於油性皮膚的人來說，運動後最好洗臉，特別是中午時分，皮膚會分泌更多油脂。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中