健康網》服用類固醇小心骨鬆 醫教4招顧骨本

醫師指出，類固醇會干擾造骨細胞，並延長蝕骨細胞的壽命，因而造成骨質的流失；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕類固醇具有良好的抗發炎及免疫調節功用，是一款能快速且明顯改善症狀的藥物，但很多人擔心副作用；對此，林口長庚風濕過敏免疫科在臉書發文指出，配合醫師指示用藥，不僅能控制好疾病復發，也能降低副作用。服用類固醇要小心骨質疏鬆，建議多吃含鈣質食品、多運動、曬太陽，或適時補充鈣質及維生素D。

醫師表示，使用類固醇可能會伴隨著副作用，像是：月亮臉、水牛肩、骨質疏鬆、感染風險增加等…。而藥物引起骨質疏鬆症中，類固醇是最常見的種類之一，也就是「類固醇引起之骨質疏鬆症（GIOP）」。

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醫師說明，類固醇會干擾造骨細胞，並延長蝕骨細胞的壽命，因而造成骨質的流失。建議骨質疏鬆高危險族群，在飲食方面多食用富含鈣質的食品，多運動、曬太陽，或適時補充鈣質及維生素D，都有助於增進骨質密度。

醫師表示，類固醇的副作用雖然多，但對有些人來說可是救命的藥物。配合醫師指示用藥，使用得宜，不僅能控制好疾病復發，也能降低副作用的發生。若有其他副作用引起的不適症狀，都可以再與醫師一同討論用藥。

醫師提醒，服用類固醇要預防骨質疏鬆，建議多吃含鈣質食品、多運動、曬太陽；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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