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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不是顏色深就是全麥麵包！ 衛福部授「1招」辨真偽

2025/03/31 06:30

營養師引述衛福部資料指出，全麥麵包裡面所含的全麥粉，需佔配方總重量百分比51%以上，才可稱其為全麥；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師引述衛福部資料指出，全麥麵包裡面所含的全麥粉，需佔配方總重量百分比51%以上，才可稱其為全麥；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全麥麵包是許多人早餐或點心的選擇之一，但您知道全麥麵包也有分真偽嗎？不是看起來深色、褐色的麵包就是全麥麵包！營養師陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發影片引述衛福部資料指出，全麥麵包裡面所含的全麥粉，需佔配方總重量百分比51%以上，才可稱其為全麥；否則只能以「本產品部分原料使用全麥製作」稱之。

陳怡婷分享，不只有全麥是全榖，胚芽、胚乳、糠層、麩皮都算是全穀類。隨著社會養生風氣漸盛，許多人會選擇這類麵包來取代精製的白吐司、白麵包。

根據衛福部《食品藥物管理局訂定全穀產品宣稱及標示原則》指出，全穀產品之宣稱，其產品所含全穀成分需佔配方總重量百分比51%（含）以上，始可稱之；如產品所含全穀成分未達配方總重量百分比51% （含）以上，不得宣稱為全穀產品，僅能以「本產品部分原料使用全穀粉（如：全麥）原料製作」或「本產品含全穀粉（如：全麥麵粉）」等方式宣稱。也就是說，全麥麵包裡面所含的全麥粉，需佔配方總重量百分比51%以上，才可以稱為全麥麵包。

她分享，目前社團法人臺灣穀物產業發展協會有推出「全穀食品標章驗證」，它有3種標籤，分別是全榖100、全穀51+、含25%+全穀，民眾得依循這些標章去分辨全穀麵包的真偽及含量，選擇適合自己的麵包享用。

●全榖100：全穀原料乾重達產品乾重100%。重組原料需符合胚芽、麩皮及胚乳之原來比例。

●全穀51+：全穀原料乾重達產品乾重51%以上。

●含25%+全穀：全穀原料乾重達產品乾重25%以上。

全穀食品標章驗證。（圖取自社團法人臺灣穀物產業發展協會）

全穀食品標章驗證。（圖取自社團法人臺灣穀物產業發展協會）

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