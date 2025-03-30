健康網》中年男晚餐戒2物 4個月逆轉血糖血脂 甩肉13公斤

醫師表示，泡麵、便當等食物，含有大量精緻澱粉與高碳，長期食用恐影響代謝健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名中年男子工作壓力大，體重一路飆升而就醫。經醫師檢查發現，男子血糖、糖化血色素、血脂都過高，更嚴重的是胰島素阻抗（HOMA-IR）遠高於正常範圍，進一步詢問發現，其晚餐常吃泡麵、便當等含大量精緻澱粉食物，長期下來，導致代謝出現問題，因此建議戒掉這些食物，加上生活作息、藥物與營養補充，4個月後甩肉13.2公斤、血糖、血脂下降許多，精神更好了。

初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，這名男子從小就偏胖，2年前因工作壓力大，生活作息被打亂，體重一路飆升，甚至曾飆破120公斤。第一次就診時，抽血報告顯示，血糖飆高、肝功能異常、尿酸過高，更嚴重的是胰島素阻抗非常明顯，胰島素數值與HOMA-IR都遠高於正常範圍。

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男子經過4個月的飲食習慣、生活作息調整、加上必要的藥物與營養補充著手下，血糖、血脂、胰島素阻抗、血脂等數值都明顯改善。（圖取自李思賢臉書專頁）

李思賢表示，正常情況下，糖化血色素（HbA1c）應在4.0-5.6%之間，而男子卻高達8.2%；不只如此，男子連HOMA-IR數值也高達6.6，理想值應接近1甚至更低，這些數值代表著男子身體長期處於高胰島素，卻無法發揮作用的狀態。

李思賢說，在進一步詢問後發現，男子因工作壓力無暇顧及健康，再加上晚餐經常攝取泡麵、便當等大量精緻澱粉與高碳食物，這些看似習慣的小事，逐漸堆疊出代謝問題，使得男子看起來看起來沒什麼精神，皮膚也顯得暗沉、沒有光澤。

李思賢指出，經指導飲食習慣、生活作息調整、加上必要的藥物與營養補充著手，4個月後，男子的血糖、血脂、胰島素阻抗、血壓、尿酸都明顯改善，舉例來說，HbA1c從8.2%降至5.5%、HOMA-IR從6.6降至1.1、三酸甘油酯更從783mg/dL，降至175mg/dL，體重也下降許多，減重13.2公斤。

李思賢說，此次男子回診時，最讓人驚訝的不是檢驗報告，而是他的氣色變得明顯紅潤，整個人看起來有精神、有光澤，連皮膚都亮了起來。

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