健康網》怕冷吃「這3味」！ 營養師：它助溫暖四肢

營養師分享3類有助於產熱的食物，如辛香料、溫熱食物及能促進棕色脂肪增加的食物；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說：「未吃五月粽，破裘不敢放。」最近天氣忽冷忽熱，前幾天高溫上看30度，這幾天卻又驟降至15度左右；對此，營養師蔡宜方表示，天冷不僅要多準備1件外套，培養身體做個「發熱機」也是個抗寒的方法，建議透過吃3大類食物有助於人體產熱，如能溫暖四肢的辛香料、能幫助造血的肉類，以及能促進棕色脂肪增加的綠茶及辣椒，暖身過冷天！

蔡宜方在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文分享，要讓身體不怕冷，關鍵就是培養棕色脂肪與肌肉組織，棕色脂肪與白色脂肪不同，它主要不是隔絕熱能散失，而是專門「產熱」；而肌肉組織的代謝較高，也因此讓身體血液循環更好、產生更多熱能。

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3類產熱食物 肉類補血供熱能

●辛香料：如辣椒、胡椒、芥末、咖哩、大蒜、薑、肉桂等，辛辣感可以促進微細血管擴張，讓全身血流活絡，使集中到軀幹核心的血液能重新流向體表，讓四肢重新感覺溫暖。

●溫熱性食物：如羊肉、牛肉、鴨肉等肉類，含有較多鐵質、脂肪、蛋白質，除了可以幫助造血補血外，也能提供較高的熱能，長期適量吃有助於提升肌肉量。

●促進棕色脂肪的食物：食物中特殊的營養成分能刺激體內的棕色脂肪增加，或是提升它們的效能，例如綠茶、辣椒，前者含有大量的咖啡因及兒茶素，後者是主要提供辣椒素的食物，皆能夠誘導米色脂肪轉換成棕色脂肪、增加產熱效應。

營養師表示，綠茶含有大量的咖啡因及兒茶素，能刺激體內的棕色脂肪增加；示意圖。（圖取自photoAC）

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