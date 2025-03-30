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健康網》肌力鍛鍊老當益壯！ 國健署相揪5動5健康
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕健康老化「肌不可失」！國民健康署表示，想要健康的老化，肌力鍛鍊是不可缺少的要素之一，因此分享5招動作，包括：往上伸懶腰、左右彎個腰、轉體抬個腿、原地踏步及雙手梳梳頭，簡單日常動作，動得安全又健康。
長者出現3徵兆 小心肌少症上門
國健署曾在臉書專頁提醒，肌少症是高齡者失能的重要原因之一，國家發展委員會推估台灣將在2025年將進入超高齡社會。肌少症造成長者失能、生活品質下降，甚至是生活無法自理，因此當發現家中長者握力下降、行動吃力以及反覆跌倒，可能就是肌少症的徵兆！
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若想預防肌少症，國健署指出，透過運動，如肌力訓練等，有助於鍛鍊肌力，此外，也應補充足夠的蛋白質及充足的睡眠，才能有效預防肌少症。
運動強健肌力 簡單動作超安全
國健署在臉書專頁「國民健康署」發文教5個精選肌力強化動作，相揪「5動5健康」，簡單動作，鍛鍊肌力，動得安全又健康：
●往上伸懶腰：雙手交叉掌心朝上，若肩膀不會疼痛，可再稍微向上伸展，以舒展上肢進行暖身。
●左右彎個腰：一手高舉過頭向對側彎，彎腰伸展腰部肌肉。
●轉體抬個腿：雙手放在頭後方，身體轉向一側，抬高同側大腿，腳盡量抬高，讓膝蓋碰到手肘，可訓練肩膀關節活動、軀幹肌耐力、下肢肌力。
●原地踏步：身體站直，兩腳在原地交替抬起、著地而不前進。
●雙手梳梳頭：雙手摸頭，雙肘打開，練習完成生活自理的梳洗動作。
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