自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》肌力鍛鍊老當益壯！ 國健署相揪5動5健康

2025/03/30 14:34

國健署表示，左右彎個腰，將一手高舉過頭向對側彎，可伸展腰部肌肉；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

國健署表示，左右彎個腰，將一手高舉過頭向對側彎，可伸展腰部肌肉；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康老化「肌不可失」！國民健康署表示，想要健康的老化，肌力鍛鍊是不可缺少的要素之一，因此分享5招動作，包括：往上伸懶腰、左右彎個腰、轉體抬個腿、原地踏步及雙手梳梳頭，簡單日常動作，動得安全又健康。

長者出現3徵兆 小心肌少症上門

國健署曾在臉書專頁提醒，肌少症是高齡者失能的重要原因之一，國家發展委員會推估台灣將在2025年將進入超高齡社會。肌少症造成長者失能、生活品質下降，甚至是生活無法自理，因此當發現家中長者握力下降、行動吃力以及反覆跌倒，可能就是肌少症的徵兆！

若想預防肌少症，國健署指出，透過運動，如肌力訓練等，有助於鍛鍊肌力，此外，也應補充足夠的蛋白質及充足的睡眠，才能有效預防肌少症。

國健署提醒，若發現家中長者握力下降、行動吃力以及反覆跌倒，恐是肌少症徵兆；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

國健署提醒，若發現家中長者握力下降、行動吃力以及反覆跌倒，恐是肌少症徵兆；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

運動強健肌力 簡單動作超安全

國健署在臉書專頁「國民健康署」發文教5個精選肌力強化動作，相揪「5動5健康」，簡單動作，鍛鍊肌力，動得安全又健康：

●往上伸懶腰：雙手交叉掌心朝上，若肩膀不會疼痛，可再稍微向上伸展，以舒展上肢進行暖身。

●左右彎個腰：一手高舉過頭向對側彎，彎腰伸展腰部肌肉。

●轉體抬個腿：雙手放在頭後方，身體轉向一側，抬高同側大腿，腳盡量抬高，讓膝蓋碰到手肘，可訓練肩膀關節活動、軀幹肌耐力、下肢肌力。

●原地踏步：身體站直，兩腳在原地交替抬起、著地而不前進。

●雙手梳梳頭：雙手摸頭，雙肘打開，練習完成生活自理的梳洗動作。

國健署舉例，長者可透過原地踏步，增加自身肌力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

國健署舉例，長者可透過原地踏步，增加自身肌力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中