健康網》肌力鍛鍊老當益壯！ 國健署相揪5動5健康

國健署表示，左右彎個腰，將一手高舉過頭向對側彎，可伸展腰部肌肉；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康老化「肌不可失」！國民健康署表示，想要健康的老化，肌力鍛鍊是不可缺少的要素之一，因此分享5招動作，包括：往上伸懶腰、左右彎個腰、轉體抬個腿、原地踏步及雙手梳梳頭，簡單日常動作，動得安全又健康。

長者出現3徵兆 小心肌少症上門

國健署曾在臉書專頁提醒，肌少症是高齡者失能的重要原因之一，國家發展委員會推估台灣將在2025年將進入超高齡社會。肌少症造成長者失能、生活品質下降，甚至是生活無法自理，因此當發現家中長者握力下降、行動吃力以及反覆跌倒，可能就是肌少症的徵兆！

請繼續往下閱讀...

若想預防肌少症，國健署指出，透過運動，如肌力訓練等，有助於鍛鍊肌力，此外，也應補充足夠的蛋白質及充足的睡眠，才能有效預防肌少症。

國健署提醒，若發現家中長者握力下降、行動吃力以及反覆跌倒，恐是肌少症徵兆；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

運動強健肌力 簡單動作超安全

國健署在臉書專頁「國民健康署」發文教5個精選肌力強化動作，相揪「5動5健康」，簡單動作，鍛鍊肌力，動得安全又健康：

●往上伸懶腰：雙手交叉掌心朝上，若肩膀不會疼痛，可再稍微向上伸展，以舒展上肢進行暖身。

●左右彎個腰：一手高舉過頭向對側彎，彎腰伸展腰部肌肉。

●轉體抬個腿：雙手放在頭後方，身體轉向一側，抬高同側大腿，腳盡量抬高，讓膝蓋碰到手肘，可訓練肩膀關節活動、軀幹肌耐力、下肢肌力。

●原地踏步：身體站直，兩腳在原地交替抬起、著地而不前進。

●雙手梳梳頭：雙手摸頭，雙肘打開，練習完成生活自理的梳洗動作。

國健署舉例，長者可透過原地踏步，增加自身肌力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法