自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》腰痛好困擾！ 醫曝8常見原因：「慢性壓力與緊張」入列

2025/04/02 19:49

醫師表示，姿勢不良、肌肉拉傷、椎間盤突出、骨骼退化、核心肌群無力等都可能是腰痛的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，姿勢不良、肌肉拉傷、椎間盤突出、骨骼退化、核心肌群無力等都可能是腰痛的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腰痛是現代人常見的健康問題，無論是年輕人還是年長者，都可能在某個階段經歷過腰部不適或疼痛。板橋原力復健診所主治醫師王竣平表示，姿勢不良、骨骼退化、慢性壓力及緊張等都可能是腰痛的原因，可透過適當運動改善。但如果腰痛伴隨發燒、排尿異常或其他全身症狀，應立即就醫。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享8種常見的腰痛原因。

不良姿勢：久坐辦公桌前、滑手機或駝背站立，都會對腰椎造成過多的壓力，導致腰痛。當姿勢不正確時，腰部肌肉和韌帶需要額外用力來保持身體平衡，長時間下來會導致疲勞與緊張。當然，醫師一再強調，要保持正確坐姿，背部挺直、雙腳平放地面。也要記得每隔30分鐘起身活動，避免長時間保持一個姿勢。

肌肉拉傷或過度使用：過度運動、提重物或突然的用力動作，也可能導致腰部肌肉拉傷或緊繃，也就是俗稱的閃到腰。通常會感覺到特定區域的刺痛或痠痛，可能伴隨活動受限。

王竣平提醒，搬重物時，要使用腿部而非腰部力量，並保持背部平直。還要加強核心肌群的訓練，增強腰部的支撐力，也要記得休息並使用熱敷或冰敷來緩解疼痛。

椎間盤突出：椎間盤是位於脊椎骨之間的軟骨組織，負責吸收衝擊和支撐脊椎。如果椎間盤因老化或過度使用，而破裂或移位，可能壓迫到神經，導致劇烈疼痛。

常見症狀包括疼痛可能向下延伸到臀部、大腿或腿部，也就是坐骨神經痛，還有腰部出現麻木或刺痛感。初期可以透過物理治療和藥物緩解症狀，但嚴重情況下可能需要手術處理。

醫師表示，長期緊張狀態可能導致腰部肌肉僵硬，進而引發疼痛。可以試著練習放鬆技巧，如深呼吸、冥想或瑜伽；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，長期緊張狀態可能導致腰部肌肉僵硬，進而引發疼痛。可以試著練習放鬆技巧，如深呼吸、冥想或瑜伽；圖為情境照。（圖取自freepik）

慢性壓力與緊張：壓力和焦慮不僅影響心理健康，還可能影響身體肌肉的放鬆程度。長期的緊張狀態可能導致腰部肌肉僵硬，進而引發疼痛。

可以試著練習放鬆技巧，如深呼吸、冥想或瑜伽，記得要定期進行適度運動來釋放壓力。

骨骼退化與老化：這也是相當常見的腰痛原因，隨著年齡增長，骨骼和關節自然退化，可能引發腰痛，包括像是骨質疏鬆症，骨密度下降可能導致脊椎骨壓縮性骨折，引起腰痛。又或是關節炎，腰部脊椎關節炎，也可能引發持續性疼痛和僵硬感。

要增加鈣和維生素D的攝取，保持骨骼健康。還要定期運動，特別是重量訓練和步行，能幫助增強骨骼密度。

女性特定原因：經痛、經期時骨盆區域的疼痛可能向腰部擴散；懷孕時，因為腹部重量增加，和身體重心改變，腰椎承受的壓力變大，也會導致腰痛。另外像是子宮內膜異位症，或子宮肌瘤也可能引起腰部疼痛。

經期或懷孕期間，適度運動與使用支撐裝置（如托腹帶），可減少不適。但如果疼痛沒有辦法靠自己解決，請務必及時就醫檢查，是否有潛在健康問題。

醫師指出，經痛、經期時骨盆區域的疼痛可能向腰部擴散；懷孕時，因為腹部重量增加，和身體重心改變，腰椎承受的壓力變大，也會導致腰痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，經痛、經期時骨盆區域的疼痛可能向腰部擴散；懷孕時，因為腹部重量增加，和身體重心改變，腰椎承受的壓力變大，也會導致腰痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

運動不足與核心肌群無力：缺乏運動可能導致核心肌群（腹部、背部及骨盆肌肉）無力，進而增加腰椎的負擔。

王竣平建議，定期進行核心肌群強化運動，例如平板支撐（Plank）、橋式（Glute Bridge）。然後即使工作再累，還是要保持日常活動量，避免久坐不動。

其他潛在疾病的影響：包括如腎結石或腎感染這類腎臟疾病，可能引起腰部兩側劇烈疼痛。另外像是某些腸胃道問題或胰臟炎，也可能引起反射性腰痛。

如果腰痛伴隨發燒、排尿異常或其他全身症狀，應立即就醫。

椎間盤突出

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中