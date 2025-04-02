健康網》腰痛好困擾！ 醫曝8常見原因：「慢性壓力與緊張」入列

醫師表示，姿勢不良、肌肉拉傷、椎間盤突出、骨骼退化、核心肌群無力等都可能是腰痛的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腰痛是現代人常見的健康問題，無論是年輕人還是年長者，都可能在某個階段經歷過腰部不適或疼痛。板橋原力復健診所主治醫師王竣平表示，姿勢不良、骨骼退化、慢性壓力及緊張等都可能是腰痛的原因，可透過適當運動改善。但如果腰痛伴隨發燒、排尿異常或其他全身症狀，應立即就醫。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享8種常見的腰痛原因。

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●不良姿勢：久坐辦公桌前、滑手機或駝背站立，都會對腰椎造成過多的壓力，導致腰痛。當姿勢不正確時，腰部肌肉和韌帶需要額外用力來保持身體平衡，長時間下來會導致疲勞與緊張。當然，醫師一再強調，要保持正確坐姿，背部挺直、雙腳平放地面。也要記得每隔30分鐘起身活動，避免長時間保持一個姿勢。

●肌肉拉傷或過度使用：過度運動、提重物或突然的用力動作，也可能導致腰部肌肉拉傷或緊繃，也就是俗稱的閃到腰。通常會感覺到特定區域的刺痛或痠痛，可能伴隨活動受限。

王竣平提醒，搬重物時，要使用腿部而非腰部力量，並保持背部平直。還要加強核心肌群的訓練，增強腰部的支撐力，也要記得休息並使用熱敷或冰敷來緩解疼痛。

●椎間盤突出：椎間盤是位於脊椎骨之間的軟骨組織，負責吸收衝擊和支撐脊椎。如果椎間盤因老化或過度使用，而破裂或移位，可能壓迫到神經，導致劇烈疼痛。

常見症狀包括疼痛可能向下延伸到臀部、大腿或腿部，也就是坐骨神經痛，還有腰部出現麻木或刺痛感。初期可以透過物理治療和藥物緩解症狀，但嚴重情況下可能需要手術處理。

醫師表示，長期緊張狀態可能導致腰部肌肉僵硬，進而引發疼痛。可以試著練習放鬆技巧，如深呼吸、冥想或瑜伽；圖為情境照。（圖取自freepik）

●慢性壓力與緊張：壓力和焦慮不僅影響心理健康，還可能影響身體肌肉的放鬆程度。長期的緊張狀態可能導致腰部肌肉僵硬，進而引發疼痛。

可以試著練習放鬆技巧，如深呼吸、冥想或瑜伽，記得要定期進行適度運動來釋放壓力。

●骨骼退化與老化：這也是相當常見的腰痛原因，隨著年齡增長，骨骼和關節自然退化，可能引發腰痛，包括像是骨質疏鬆症，骨密度下降可能導致脊椎骨壓縮性骨折，引起腰痛。又或是關節炎，腰部脊椎關節炎，也可能引發持續性疼痛和僵硬感。

要增加鈣和維生素D的攝取，保持骨骼健康。還要定期運動，特別是重量訓練和步行，能幫助增強骨骼密度。

●女性特定原因：經痛、經期時骨盆區域的疼痛可能向腰部擴散；懷孕時，因為腹部重量增加，和身體重心改變，腰椎承受的壓力變大，也會導致腰痛。另外像是子宮內膜異位症，或子宮肌瘤也可能引起腰部疼痛。

經期或懷孕期間，適度運動與使用支撐裝置（如托腹帶），可減少不適。但如果疼痛沒有辦法靠自己解決，請務必及時就醫檢查，是否有潛在健康問題。

醫師指出，經痛、經期時骨盆區域的疼痛可能向腰部擴散；懷孕時，因為腹部重量增加，和身體重心改變，腰椎承受的壓力變大，也會導致腰痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

●運動不足與核心肌群無力：缺乏運動可能導致核心肌群（腹部、背部及骨盆肌肉）無力，進而增加腰椎的負擔。

王竣平建議，定期進行核心肌群強化運動，例如平板支撐（Plank）、橋式（Glute Bridge）。然後即使工作再累，還是要保持日常活動量，避免久坐不動。

●其他潛在疾病的影響：包括如腎結石或腎感染這類腎臟疾病，可能引起腰部兩側劇烈疼痛。另外像是某些腸胃道問題或胰臟炎，也可能引起反射性腰痛。

如果腰痛伴隨發燒、排尿異常或其他全身症狀，應立即就醫。

椎間盤突出

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