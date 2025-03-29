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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》產後搭車被當孕婦讓座 「第五孕期」助找回自信

2025/03/29 11:50

不少新手媽媽在產後因肚皮鬆弛，還被誤認為孕婦。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少新手媽媽在產後因肚皮鬆弛，還被誤認為孕婦。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為「坐完月子就沒事」，但產後恢復是長期抗戰！產後女性不僅面臨身體變化，心理與社交壓力更是不容忽視。陳小姐分享，產後6個月，因肚皮鬆弛明顯，搭捷運時竟被誤認為孕婦而被讓座，讓她尷尬又難過。此外，有次跟朋友聚會時，她因聊天笑得太開心而發生嚴重漏尿，從此害怕公開場合，甚至影響自信心。因此第五孕期概念受到重視，呼籲把握產後７週到６個月的黃金修復期；同時提出５大常見困擾。

除了生理變化，荷爾蒙波動與育兒壓力讓她的情緒極端低落，家人雖然陪伴在側，卻難以真正改善她的狀況。所幸，她透過專業協助，調整身心狀態，逐步找回自信與快樂。她的先生更感謝這段療癒旅程，讓家庭關係更加融洽。

禾馨醫療院長聯席會主席陳保仁指出，這類困擾並非個案，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球約15%的產後女性會罹患產後憂鬱症，亞洲地區更高達20%到30%。因此，「第五孕期」概念逐漸受到重視，這是產後7週至6個月的黃金修復期，涵蓋身體恢復與心理調適。

第五孕期五大常見困擾

●落髮與皮膚問題：產後3至6個月內，超過50%女性會大量落髮，妊娠紋與孕斑也讓人困擾。

●情緒壓力：荷爾蒙劇變與照顧新生兒的壓力，導致30%女性出現焦慮或憂鬱傾向。

●體態與健康：靜脈曲張、皮膚鬆弛、陰道鬆弛與產後瘦身困難，影響自信與生活品質。

●親密關係：產後可能因陰道鬆弛或荷爾蒙變化影響性生活，甚至導致性交疼痛。

●人際與家庭關係：面對親友關心與育兒分歧，媽媽們容易陷入焦慮與壓力。

產後挑戰不可忽視，透過正確的專業協助，新手媽媽能掌握修復黃金期，迎接更健康、自信的未來。

禾馨提醒第五孕期在產後7週至6個月，這段時間也需要積極照護。（禾馨提供）

禾馨提醒第五孕期在產後7週至6個月，這段時間也需要積極照護。（禾馨提供）

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