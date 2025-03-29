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健康網》臉上長痘曝健康失衡 中醫分4型治療：內外均顧

2025/03/29 20:15

中醫認為，青春痘的根本原因在於臟腑功能失調和外界刺激，分4型治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

中醫認為，青春痘的根本原因在於臟腑功能失調和外界刺激，分4型治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜、壓力大、飲食太過膩等稍不注意，青春痘就悄悄冒出來，影響外觀。台北潤中醫診所院長艾莉絲表示，中醫認為，青春痘的根本原因在於臟腑功能失調和外界刺激，分為肺熱內盛、脾胃濕熱、肝氣鬱結，以及血瘀毒滯4型，治療方法則有內服中藥調理、針灸和拔罐、飲食調理，以及草本外敷護理。

艾莉絲在臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」說明4型青春痘，很多人不知道皮膚屬肺，肺熱會使毒素無法排出，導致臉上痘痘頻發，也就是「肺熱內盛型」；而飲食油膩或辛辣易使脾胃功能失調，進而引起痘痘，也就「脾胃濕熱 」；壓力大或情緒波動會讓肝氣不暢，讓痘痘多發於臉頰與額頭，即「肝氣鬱結」；若體內血液循環不暢，導致痘痘紅腫疼痛難消，就是「血瘀毒滯」。

壓力大或情緒波動會讓肝氣不暢，讓痘痘多發於臉頰與額頭，即「肝氣鬱結」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

壓力大或情緒波動會讓肝氣不暢，讓痘痘多發於臉頰與額頭，即「肝氣鬱結」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

內服中藥調理 需經醫師辨證用藥

艾莉絲指出，中醫會根據每個人的體質辨證論治，開具專屬方劑進行調理：

●肺熱型痘痘：可選用桑白皮湯、銀翹散等清熱解毒。

●脾胃濕熱型：使用清胃散或瀉黃散，幫助祛濕清熱。

●肝鬱型痘痘：柴胡疏肝散或逍遙散能疏肝解鬱，減少痘痘復發。

●血瘀型痘痘：活血化瘀的桃紅四物湯，讓痘痘早日消退。

艾莉絲強調，每個人體質都不同，中藥需經中醫師診斷後服用，千萬不要自行調配，才能確保安全和有效性。

針灸和拔罐 疏通經絡、改善氣血循環

針灸與拔罐有助於疏通經絡，改善氣血循環，像是可以用針灸刺激特定穴位，如合谷、曲池、太沖，調節內分泌和平衡陰陽；拔罐則特別適合濕熱型痘痘患者，幫助排毒消腫，同時舒緩壓力。

中醫師指出，拔罐則特別適合濕熱型痘痘患者，幫助排毒消腫，同時舒緩壓力。（圖擷取自freepik）

中醫師指出，拔罐則特別適合濕熱型痘痘患者，幫助排毒消腫，同時舒緩壓力。（圖擷取自freepik）

飲食調理 多吃清熱解毒、補益氣食物

艾莉絲建議多吃清熱解毒食物，比如苦瓜、綠豆、黃瓜，有助於清肺熱與去濕熱；可以考慮多補充益氣食物，像是山藥、蓮子，能改善脾胃功能，提高身體免疫力；但要避免辛辣油膩的食物，無論是辣椒，或是速食都算，這類食物會加重濕熱和痘痘情況。

蓮子能改善脾胃功能，提高身體免疫力，為青春痘苦惱者可適量食用；示意圖。（資料照）

蓮子能改善脾胃功能，提高身體免疫力，為青春痘苦惱者可適量食用；示意圖。（資料照）

草本外敷護理 消炎抗菌、舒緩發炎部位

艾莉絲說，可以用金銀花煮水，冷卻後濕敷痘痘部位，具有消炎抗菌效果；或是用蘆薈膏，敷在紅腫痘痘上，舒緩肌膚發炎；也可以用綠茶包敷臉。因為冷藏後的綠茶包能減少油脂分泌，收斂毛孔。

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