健康網》包皮環切手術割包皮？ 優缺點一次看

醫師說明，包皮環切手術通常使用局部麻醉，過程安全，恢復期短，能有效降低尿路感染；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕包皮環切手術是針對包皮過長或包莖的情況，透過切除多餘的包皮來改善問題，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻說明，包皮環切手術通常使用局部麻醉，過程安全，恢復期短，能有效降低尿路感染、包皮發炎和其他相關問題的風險，不過仍有其他優缺點，選擇手前應與醫師充分討論評估。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」與網頁指出，包皮環切手術適應症主要針對包皮過長或包莖的情況，這些問題可能導致清潔困難，甚至引發感染或發炎。此外，若出現反覆性的包皮炎、龜頭炎或尿路感染，也可考慮進行手術。某些特殊情況，例如包皮過緊造成性行為疼痛，或懷疑包皮下有病變，也屬於適應症範圍。手術目的是改善健康問題，提升生活品質。

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高銘鴻表示，包皮環切手術的主要優點是能有效改善包皮過長或包莖帶來的清潔困難和感染風險，並可能提升性健康和生活品質。手術簡單、恢復期短（1-2週），是一種安全的處理方式。不過也有一些缺點，例如術後短期疼痛或不適，少數情況下可能出現感染、疤痕或出血等輕微併發症。

高銘鴻說，雖然手術過程中不會感覺到痛，但術後麻醉藥效退去，可能會有輕微的疼痛、腫脹或不適感，這是正常的，並可藉由止痛藥來緩解、冷敷15-20分鐘減輕腫脹。一般來說，這些症狀會在幾天內逐漸減輕，約1週後疼痛感會大幅減少。若術後出現劇烈疼痛或異常症狀，應立即向醫師反應，避免發生併發症。

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