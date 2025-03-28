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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

翻轉長照困境！ 衛福部「三升五顧」拚照護升級

2025/03/28 18:39

衛福部與數位發展部今（28日）在台北市立行愛住宿長照機構舉辦聯合記者會，宣布推動智慧照顧。（記者邱芷柔攝）

衛福部與數位發展部今（28日）在台北市立行愛住宿長照機構舉辦聯合記者會，宣布推動智慧照顧。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對超高齡社會來臨，長照需求增加，住宿式機構卻苦於人力不足、照顧複雜。衛福部推動「三升五顧」導入智慧科技，從升級照護流程到減輕人員負擔，全面翻新長照機構服務品質，讓長輩住得更安心、照服員也能喘口氣。

衛福部與數位發展部今（28日）在台北市立行愛住宿長照機構舉辦聯合記者會，宣布推動智慧照顧。衛福部政務次長呂建德指出，長照3.0將在明年正式啟動，聚焦四大升級，包括擴大服務對象、強化醫療與長照銜接、科技導入及強化長照復能服務，住宿機構的智慧照顧發展，是推動長照3.0照顧升級的重要關鍵。

呂建德說，為協助長照機構智慧轉型，衛福部於2024至2027年投入80億元長照基金，推動「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，納入建構照顧資訊系統及智慧輔助照顧科技運用兩大指標，獎勵金額每家最高可達240萬元。

「智慧照顧三升五顧」為鼓勵該住宿機構運用智慧科技輔助，推動「機構品質力」、「智慧照顧力」、「受照顧者自主力」三個升級，並導入「行動感知」、「移動支援」、「照顧支援」、「排泄支援」、「入浴支援」等五項智慧照顧輔助科技。

長照司副司長吳希文表示，去年已有近7成機構導入智慧照顧，預估今年可達9成。智慧照顧可協助住民恢復基本生活能力，如自主移動、獨立如廁等，提升生活品質與自信，也大幅減輕照護人員負擔，透過即時監控與數據分析，更能及早掌握健康狀況、預防問題發生。

北市行愛機構也展示結合五項輔助科技與照顧系統的應用，屏東多層級樂活園區也分享導入後照護效率提升逾六成，巡房與文書作業時間平均減少1.5至2小時，整體服務品質與滿意度顯著提升。

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