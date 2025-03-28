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健保署推AI風險分級與衛教助理 首波聚焦糖尿病

2025/03/28 18:01

健保署署長石崇良今（28日）表示，健保署規劃串接健檢資料，在健康存摺中導入「AI風險分級」與「衛教AI助理」，首波鎖定糖尿病六大併發症，透過「紅、黃、綠」燈警示，讓民眾一眼看懂風險，並能接收量身打造的衛教建議。 （記者邱芷柔攝）

健保署署長石崇良今（28日）表示，健保署規劃串接健檢資料，在健康存摺中導入「AI風險分級」與「衛教AI助理」，首波鎖定糖尿病六大併發症，透過「紅、黃、綠」燈警示，讓民眾一眼看懂風險，並能接收量身打造的衛教建議。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕不良生活習慣造成的慢性病恐比癌症更致命！為了讓民眾提早預警、聰明管理慢性病，健保署署長石崇良今（28日）表示，將串接健檢資料，在健康存摺中導入「AI風險分級」與「衛教AI助理」，首波鎖定糖尿病六大併發症，透過「紅、黃、綠」燈警示，讓民眾一眼看懂風險，並能接收量身打造的衛教建議。

第17屆亞洲糖尿病研究協會今（28日）發表「T-CaReMe三高護腎精準照護台北宣言」，由健保署、國健署、中研院、國衛院及多個醫學會共同見證。健康台灣副召集人陳志鴻指出，國人10大死因中有7項是非傳染性疾病，與「三高」高血壓、高膽固醇、高血糖息息相關，造成的死亡人數甚至超過癌症。

陳志鴻說，台灣已邁入超高齡社會，許多長者患有慢性病，「健康台灣」的目標是讓民眾活得久、活得健康，關鍵就在及早預防三高，政府因此啟動「888防治計畫」盼將三高患者納入照護網，提供非藥物治療與生活型態輔導，他也提到，台灣的可避免死亡率仍高於日、韓，急需加強三高控制。

石崇良表示，約4到6成三高患者與生活習慣有關，改善壓力、睡眠等皆有助防治。健保署規劃透過數位工具提升民眾自我照護力，今年上半年先推出「糖尿病風險預測系統」，在健康存摺中以紅、黃、綠燈號顯示六大併發症（慢性腎病、神經病變、腦血管疾病、心血管疾病、周邊血管疾病、視網膜病變）風險；下半年則預計上線「衛教AI助理」，依風險提供個人化建議。

石崇良舉例，若有血脂加上糖尿病，就可能在「心血管疾病」項目是紅燈，但「視網膜病變」是綠燈，六大併發症中每個器官的風險狀況不同，生成式AI會再依此推播個人化衛教。他說，風險預測需有健檢資料，資料越完整、預測越準，因此初期將開放給納入糖尿病照護網的民眾使用，未來逐步擴及全民，公費成人健檢資料可直接串接，下一步希望與自費健檢資料連結。

國健署署長吳昭軍也指出，根據國民營養調查，台灣糖尿病盛行率為12.8%，三高患者在30歲以上人口中約有800萬人，比對健保資料540萬人已被診斷，因此有200至300萬人可能未被發現；三高常與不健康飲食、缺乏運動、抽菸和酗酒等生活習慣有關，起也將成人預防保健檢查年齡從40歲下修至30歲，盼民眾能及早發現三高風險，透過衛教、非藥物治療來降低慢性病發生。

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