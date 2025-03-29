健康網》孩子禁用3C 偷偷用更危險！如何正確用3C？

如何幫助孩子正確使用3C，成為家長一大課題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人黃子佼於違法論壇購買多達2259部未成年性影像一案正在審理，不少人在社群網站分析判決書內容，對於判決書中描述的傷害兒少的方法不寒而慄。台北市議員苗博雅解說時一度哽咽；名嘴吳靜怡也說「希望孩子們能受到照顧與關愛，能好好地長大。」不過正因不肖人士會透過網路與兒少接觸，如何防微杜漸，降低孩子涉險之風險，尤其重要。

心理師張榮斌在粉專「張榮斌心理師的運動處方箋」表示，經常有家長詢問該不該讓孩子用手機，張榮斌認為，在時代的浪潮下，3C用品已經是每個孩子必然接觸的事物。如果只是禁止，孩子更可能因為好奇，偷偷摸摸使用，在缺乏成人監督與允許的情境下，如果出現誘拐、威脅、剝削等不良情況，孩子會因為擔心被責備，不敢向家長說明與求助，更可能會一步步被誘導入萬劫不復的深淵。

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同時張榮斌談到，有幾位未成年孩子有過類似的故事：以為在網上遇到愛情，跟網友講了一些澀澀的事情，結果被當作把柄，要脅要散播出去，陸續匯出去了不少錢，還不敢讓父母知道，若淪為性剝削的工具就更糟糕了！

如果孩子必須使用3C，有任何因應的方法嗎？張榮斌提出下列建議：

●要訂定明確的使用時間與內容：如果是為了課程作業，可以使用；想要放鬆看看影片，可以使用；想要和同學聯繫，可以使用，但勢必要一起討論好使用的時間與內容。

●限縮使用的空間：限定孩子使用的空間，像是只限定在客廳、書房、餐桌（非用餐時）等開放的空間使用；避免孩子將3C用品帶回自己的臥室，可以降低很多風險。

●創造親子同樂時刻：許多網路陷阱，都與孩子期待有人可以一起互動有關，家長可以多陪伴孩子出遊、玩樂、閱讀、學習，也可以與孩子一起透過3C互動，像是一起看動畫、一起玩遊戲，別讓孩子獨守3C，孩子自然不會過度投注精神於3C用品中。

●協助孩子發展替代方案：如果孩子有社交的需要，可以協助孩子增加與親朋好友一同遊戲的機會，如去公園、賣場、或是由家長一起陪同遊戲等；如果孩子追求的是娛樂效果，也可以一起發展其他娛樂項目，像是體育活動、球類競賽都很適合成為孩子成長中的娛樂活動。

●保持親子溝通管道的溫暖與暢通：我們盡可能防範外界的惡意，但如果有疏漏的時候，我們要做到不責備、不批評、傾聽與接納，該譴責的是充滿惡意的壞人，不是無知的孩子們！溫暖而暢通的親子溝通會讓孩子更有機會找尋成人協助，讓家長有機會提早介入，防範未然！

張榮斌表示，網路世界錯綜複雜，能夠小心的應盡量小心，但唯有良好的親子關係，愛與包容，才是真正對抗惡意的根基。

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