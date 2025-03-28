健康網》年輕人吃不胖竟是火氣大 中醫：想增重先降火

中醫表示，吃不胖的年輕人可能是因為火氣太大，因此想要健康增重，首要任務是先降火；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕瘦瘦乾乾、骨瘦如柴的年輕人，怎麼吃也吃不胖，是因為他們都很自制、吃很少嗎？中醫師邵禹豪表示，臨床上碰到偶爾會遇到的情況是火氣太大，對他們來說，想要健康地增重非常困難，因此真正要增重，第一步得先降火。

邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文說明，中醫說「瘦人多火」，講的就是這類陰虛火旺型體質。身體像一口乾燒的鍋，不斷蒸乾鍋裡僅存的津液與血，自然沒本錢去長肉。這類人常常口乾舌燥、失眠多夢、動不動就冒痘、嘴破，這些都是火氣旺盛的表現。

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邵禹豪指出，肌肉是依靠腸胃能不能把食物轉成營養，再供應給身體修補與生長。因此火氣太大的年輕人想要增重，第一步要處理的是脾胃。當脾胃穩了，吃進去的才轉得動；不然再怎麼吃，都是白費。

邵禹豪說，接著是要給身體「長肉的理由」，透過規律運動產生刺激，透過良好睡眠提供修復時間，身體才會啟動增肌的機制。但許多吃不胖的人，其實不是脾胃消化差、也不是懶得動，而是身體在持續「內耗」。減少內耗、保住身體的基礎資源，再配合運動與作息，肌肉才會有「生長的條件」。

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