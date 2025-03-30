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健康網》另類麻糬這樣做！ 農糧署：想要好消化就選「1食材」

2025/03/30 06:31

農糧署說，稉米中的支鏈澱粉比例高，烹煮後仍具黏性，因此適合製作白飯麻糬，而且口感適中好消化，小孩和長輩都適合食用；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署說，稉米中的支鏈澱粉比例高，烹煮後仍具黏性，因此適合製作白飯麻糬，而且口感適中好消化，小孩和長輩都適合食用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡吃麻糬又怕糯米不消化？別擔心，白飯也能做麻糬！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文分享，因稉米中的支鏈澱粉比例高，烹煮後仍具黏性，因此適合製作白飯麻糬，加上口感適中好消化，小孩和長輩都合適食用。

農糧署表示，一般麻糬以糯米製成，澱粉成分全部為支鏈澱粉，烹煮後黏性高，因此較為Q黏。白飯麻糬使用稉米（蓬萊米）製作，稉米澱粉之中，約15-20%為直鏈澱粉，其餘80-85%均為支鏈澱粉，因此烹煮後仍有黏性，且口感適中，較易消化，所以幼童與長輩也適合食用。

米飯麻糬簡易做

材料：熱白飯約150g、熱開水1大匙、食用油1小匙、花生粉／芝麻粉適量。

製作方式：熱白飯加入1大匙熱水攪拌，再加入1小匙油拌勻，耐熱袋內滴入少許油，白飯放入袋內搓揉成團，再將整塊麻糬捏成小糰，最後喜好裹上花生粉或芝麻粉即完成。

農糧署分享米飯麻糬DIY。（圖取自農糧署）

農糧署分享米飯麻糬DIY。（圖取自農糧署）

加碼推薦米穀粉

除了直接以煮熟的稉米製作米飯麻糬，農糧署也分享可以稉米、秈米或糯米磨製而成的米穀粉，應用於增稠、油炸裹漿、烘焙點心或調製飲糊品，舉凡餃皮、蛋糕、湯圓、蘿蔔糕等常見的米麥製品，都能透過米穀粉製作。加上米穀粉具有味道清淡、低過敏性、快煮易熟等優點，部分料理中還可取代低筋麵粉或修飾澱粉，也是料理中省時省力的好朋友。

另農糧署補充，使用米穀粉製作時，可依料理成品選擇最適合的種類。以稉米製成的米穀粉，就很適合製作米麵食類，如米麵條、餃皮、米疙瘩或油炸裹粉；或米點心類的米蛋糕、米麵刀、米饅頭。

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